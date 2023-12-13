Застосують у війні проти України: у РФ розробляють ударний підводний дрон, — росЗМІ

Безпілотний апарат зможе нести корисне навантаження вагою до 5 кг, дальність роботи — до 1 км, запевняють росіяни. Вони планують почати випробування у лютому.

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Російські фахівці працюють над створенням ударного підводного дрона, який планують використовувати у війні проти України. Про це ТАСС повідомило джерело в оборонно-промисловому комплексі.

Співрозмовник агентства заявив, що ударний підводний дрон містить чотири двигуни. Дальність роботи підводного апарату — до 1 км, а корисне навантаження — до 5 кг.

Крім того, джерело зазначає, що вже у лютому 2024 року росіяни планують перейти до випробувань безпілотників. У майбутньому новий апарат планують застосовувати у війні проти України.

"Ще одне застосування апарату — доставка усілякого корисного навантаження. Сьогодні військовослужбовці стоять біля Дніпра, відповідно, їм потрібна техніка, яка здатна вражати цілі ворога, ударний підводний дрон", — наголосив представник ВПК.

Співрозмовник медіа додав, що підводний дрон використовуватиметься й під час операцій із розмінування.

"Насамперед, йдеться про моніторинг гідротехнічних споруд на глибинах до 30 м. Відповідно, якщо надходить повідомлення про заміновану опору мосту, не потрібно викликати групу водолазів, для цього буде використовуватися занурювальний дрон", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше військово-промисловий холдинг KMZ пообіцяв до кінця 2023 року поставити армії Росії перші морські безпілотники. Керівний директор Михайло Даниленко заявив, що це будуть пласкі безпілотні катери з низькою посадкою для малопомітності на воді. Вони зможуть долати відстань до 200 км, розвиваючи швидкість до 80 км/год.

У липні з'явилася інформація, що в Росії створюють морські дрони-камікадзе з 200 кг вибухівки. У мережі з'явилися знімки апарату з дерев'яним корпусом, з них не можна сказати, де буде розміщуватися двигун та інше обладнання.

22 листопада повідомляли, що в Криму знайшли український морський дрон Magura v5. Апарат опинився на березі моря неушкодженим.