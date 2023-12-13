Применят в войне против Украины: в РФ разрабатывают ударный подводный дрон, — росСМИ

Беспилотный аппарат сможет нести полезную нагрузку весом до 5 кг, дальность работы — до 1 км, уверяют россияне. Они планируют начать испытания в феврале.

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Российские специалисты работают над созданием ударного подводного дрона, который планируют использовать в войне против Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства заявил, что ударный подводный дрон содержит четыре двигателя. Дальность работы подводного аппарата — до 1 км, а полезная нагрузка — до 5 кг.

Кроме того, источник отмечает, что уже в феврале 2024 года россияне планируют перейти к испытаниям беспилотников. В будущем новый аппарат планируют применять в войне против Украины.

"Еще одно применение аппарата — доставка всевозможной полезной нагрузки. Сегодня военнослужащие стоят возле Днепра, соответственно, им нужна техника, которая способна поражать цели врага, ударный подводный дрон", — подчеркнул представитель ВПК.

Собеседник медиа добавил, что подводный дрон будет использоваться и во время операций по разминированию.

"Прежде всего, речь идет о мониторинге гидротехнических сооружений на глубинах до 30 м. Соответственно, если поступает сообщение о заминированной опоре моста, не нужно вызывать группу водолазов, для этого будет использоваться погружной дрон", — подчеркнул он.

Напомним, ранее военно-промышленный холдинг KMZ пообещал до конца 2023 года поставить армии России первые морские беспилотники. Управляющий директор Михаил Даниленко заявил, что это будут плоские беспилотные катера с низкой посадкой для малозаметности на воде. Они смогут преодолевать расстояние до 200 км, развивая скорость до 80 км/ч.

В июле появилась информация, что в России создают морские дроны-камикадзе с 200 кг взрывчатки. В сети появились снимки аппарата с деревянным корпусом, из них нельзя сказать, где будет размещаться двигатель и другое оборудование.

22 ноября сообщалось, что в Крыму нашли украинский морской дрон Magura v5. Аппарат оказался на берегу моря неповрежденным.