В Киеве — температурный рекорд, но ненадолго: синоптики сообщили, когда в Украине пойдет снег

Потепление не сменится морозами, но штормить будет изрядно. Синоптики предупредили о сильном ветре и дожде со снегом.

Второй день подряд синоптики и киевляне фиксируют тепловые рекорды зимой. 20 декабря температура воздуха в Киеве составила +10,6 градусов, что на 1,5 градуса превысило рекордное значение 1982 года. Об этом свидетельствуют наблюдения метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В то же время, по сообщению метеорологов, самым теплым днем декабря в Киеве все же остается 15 число 2019 года с температурой +15,2 градуса.

Однако радоваться киевляне и жители других регионов Украины будут недолго.

Синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды, который свидетельствует о том, что в день зимнего солнцестояния — 22 декабря украинцев ждут дожди со снегом.

День зимнего солнцестояния: осадки и штормовой ветер

"Из-за того, что температура воздуха будет постепенно снижаться, ожидаемые, по прогнозу, дожди будут смешиваться с мокрым снегом", — сообщила синоптик.

На Украину надвигается штормовой ветер Фото: Наталка Діденко

Карта свидетельствует о том, что так называемый синоптический дискомфорт влажной погоды будет усиливать завтра порывистый юго-западный ветер, порой со штормовыми порывами. Поэтому, Наталка Диденко советует одеваться плотнее.

Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, будет колебаться в пределах +1+4 градусов, на юге и востоке будет теплее, +4+8 градусов.

Погода в Киеве 22 декабря

В столице день зимнего солнцестояния ожидается влажным, местами пройдет дождь, возможно с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, порывистый, вероятны штормовые порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха и ночью, и днем одинаковая, +1+3 градуса.

"Понимаю, что завтрашняя облачная ветреная колючая, еще и с осадками, погода — не самая любимая, но когда на вас что-то будет капать или хлопать, когда ветер будет выдавливать слезы, а лужи с остатками старого снега будут раздражать — остановитесь, посмотрите вверх на облака и скажите этой погоде "бебебе" — ведь завтра день зимнего солнцестояния", — посоветовала синоптик.

Она напомнила, что 22 декабря — это день, с которого возвращает на весну, на лето, а дождь или мокрый снег — не такое уж и страшное испытание ради весенних мечтаний и солнечных планов.

Напомним, 26 ноября над югом Украины пронесся ураган, который сломал линию электропередач и завалил снегом дороги. Тогда же у западного берега оккупированного Крыма заметили волны высотой около 8-10 метров. На этот раз, 22-23 декабря, синоптики тоже предупреждают о штормовом ветре.