Украина получила еще 5 тысяч Starlink от правительства Польши, — Минцифры (фото)

Объекты критической инфраструктуры вблизи линии фронта получат соответствующие терминалы.

Правительство Польши предоставило Украине еще 5 тысяч Starlink, комплексы, которые предоставляют доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Подробности сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В сообщении говорится о том, что это бесперебойная связь для прифронтовых территорий. Больницы и школы получат соответствующие коммуникации. Объекты критической инфраструктуры обеспечат соответствующими терминалами.

В Украине функционирует около 47 тысяч Starlink, которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными партнерами и донорами. Польша отправила больше всего терминалов — 19,5 тысяч.

Министр выразил благодарность правительству и Министерству цифровизации Польши. Он также отметил мощную поддержку в обеспечении связи в Украине Национального института коммуникаций.

Starlink в Украине и позиция Маска

7 сентября появилась информация о том, что инженеры Илона Маска в 2022 году смогли сорвать атаку ВСУ морскими дронами вблизи побережья Крыма. Сообщалось, что сам миллиардер и отдал этот приказ. По информации журналистов, Маск был удивлен и поражен после разговора с российским руководством. Он якобы очень опасался, что после атак по Крыму Россия ответит ядерным ударом.

Маск на следующий день, 8 сентября, отреагировал на обвинения по поводу срыва атаки БПЛА на российский флот в Крыму. Бизнесмен также рассказал, что от украинских государственных ведомств ему поступил экстренный запрос с просьбой активировать Starlink. Тогда речь шла обо всей маршрутной сети во временно оккупированный Севастополь.

Маск 13 сентября озвучил новую версию отключения Starlink на временно оккупированном полуострове. Основатель SpaceX обвинил Украину в том, что власти не предупредили его о военной операции заранее, но потребовали срочно включить интернет посреди ночи.

Напомним, агентство Bloomberg 15 сентября сообщило, что использование Маском Starlink нарушает нацбезопасность США. Комитет американского Сената намеревался рассмотреть этот вопрос в более широком объеме, в частности, об "огромной роли, которую господин Маск и его компания взяли на себя".