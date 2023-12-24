"В мире их всего десятки": в центре Киева нашли редкий гриб, — соцсети (фото)

Заявка на первую регистрацию находки редкого вида Tulostoma cyclophorum, как рассказал Евгений Руденко, в Украине уже подана.

Вид грибов Tulostoma cyclophorum могли обнаружить в центре украинской столицы. Подробности сообщил в Facebook Евгений Руденко.

Он отметил, что получил фото находки, когда растаяли снега. Евгений был удивлен, поскольку эти грибы попадают в поле зрения чрезвычайно редко.

"Они отличаются от тех, что растут неподалеку — определенные морфологические признаки больше проявились после "снеготаяния", что я и сразу заметил", — пояснил автор сообщения.

Заявка на первую регистрацию находки редкого вида в Украине уже подана. Осталось собрать образцы и отправить для подтверждения.

По его словам, поскольку, в отличие от большинства видов этого рода, Tulostoma cyclophorum является морфологически характерным видом. Очень высока вероятность того, что правильное определение по макропризнакам все же состоится.

"Так что даже зимой, в центре города, можно делать интересные наблюдения и даже открытия. Дальше будет", — подчеркнул он.

Tulostoma cyclophorum

Общее количество известных находок на сегодня по всему миру, как отметил Евгений Руденко, не превышает нескольких десятков. Впервые этот вид описан из Южной Африки.

Распространен в Африке (ЮАР), Южной Америке (Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвай), Северной Америке (США (Калифорния, Техас, вероятно интродукция), в Израиле. В Европе встречался на территории Франции, Венгрии и Испании.

Растет гриб преимущественно в полузатененных местах. Его можно увидеть на песчаной или глинистой почве, а также среди трав, на газонах в городских парках. Этот род в отличие от других видов никогда не встречаются в пустынных или очень засушливых регионах. Растут одиночно или, чаще, стайно.

Напомним, в ноябре мужчина увидел огромного "короля грибов". Житель Ривненской области Николай Потейчук нашел в лесу боровик. Гриба, вероятно, мужчина нашел 11 ноября, ведь указал дату в подписи фото. Вес находки — 1 кг, 75 гр.