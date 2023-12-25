Усмотрели нарушение: во Львове наказали женщину, которая в троллейбусе сломала себе челюсть

По факту падения пожилой женщины в общественном транспорте открыли уголовное производство, и пенсионерку обвинили в том, что плохо держалась за поручень, поэтому виновата в нанесении себе телесных повреждений.

Во Львове привлекли к административной ответственности пенсионерку, которая после того, как водитель резко затормозил, слетела с сиденья и сломала себе челюсть. Женщину обвинили в том, что она не держалась за поручни. Эту историю в сети рассказала журналистка Вика Балицкая.

По ее словам 69-летняя местная жительница Людмила Крыжановская ехала в троллейбусе №24, а на проспекте Красной калины водитель резко затормозил и она упала с сиденья. Вследствие этого сломала челюсть и лечилась в стационаре.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, и правоохранители открыли уголовное производство. В ходе расследования следователи установили, что женщина сама виновата и должна быть привлечена к административной ответственности.

"Людмила, по мнению следователя, сидя в троллейбусе, плохо держалась за поручень — она держалась одной рукой, а надо было двумя, поэтому виновата в нанесении себе телесных повреждений", — рассказывает журналистка.

Она отметила, что кроме Людмилы тогда упали еще две женщины, но они не писали заявлений в полицию, потому что не получили существенных травм.

Дело Людмилы полиция закрыла. В постановлении патрульного говорится, что Людмила нарушила п.5.2 а) ПДД.

"ПДД Украины 5.2 Обязанности и права пассажиров. 5.2. Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны сидеть или стоять (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства) в предназначенных для этого местах, держась за поручень или другое приспособление", — цитирует постановление Вика Балицкая.

Она отметила, что в ней не говорится о том, что пассажир должен держаться за поручни обеими руками, поэтому обвинения в адрес женщины являются "маразматическими".

"Там ни слова о двух руках! В конце концов, вы когда сидите (не стоите) в троллейбусе, вы держитесь за поручни? Троллейбус — это не аттракцион в луна-парке. Может там ремни безопасности надо обустроить? Людмила имеет право обжаловать это маразматическое постановление в течение 10 дней", — резюмировала журналистка.

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