Пожар в Киеве: мужчина выпрыгнул с 14 этажа, в соцсетях говорят об умышленном поджоге (видео)

По данным ГСЧС, мужчина еще до приезда спасателей выпрыгнул из своей квартиры, которую охватило пламя. По неподтвержденной информации, поджог устроил погибший.

В Шевченковском районе столицы 26 декабря вечером произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.

Еще до приезда спасателей из квартиры, горевшей на 14-м этаже, выпрыгнул мужчина, который погиб. Обстоятельства трагического случая и причину пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Как рассказали работники ГСЧС, сообщение о пожаре по улице Татарской поступило в 21:47. Возгорание на площади 20 квадратных метров было ликвидировано в 22:36.

По данным телеграм-канала "Киев Сейчас", мужчина общался по телефону с матерью и в момент разговора якобы сам поджег квартиру, начался пожар. По словам соседей, у него были проблемы с алкоголем.

Напомним, 4 декабря на улице Замковецкой в Подольском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Как оказалось, во дворе возле дома сдетонировала граната.

Ранее, 1 декабря, в Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод. В результате инцидента затопило улицу Ревуцкого, перекрыто движение транспорта.