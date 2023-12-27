Вступление в ЕС: Украине может понадобится не менее 6 лет, — посол Евросоюза в Австрии

Процесс вступления в Европейский Союз имеет стабилизирующую функцию. Украина приняла 70% законодательства ЕС, рассказал Мартин Зельмаер.

Посол Европейского Союза в Австрии Мартин Зельмаер заявил, что Украине понадобится не менее шести лет для вступления в ЕС. Об этом он сообщил в интервью Kleine Zeitung.

"Для Австрии на это (вступление в ЕС, — ред.) понадобилось шесть лет, для Испании — одиннадцать. Украина может быть посередине", — сказал Мартин Зельмаер.

Он отметил, что переговоры о вступлении — это конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи, для этого нужно двигаться в ЕС.

"Зато сегодня мы видим Украину закрепленной в сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа ни в коем случае не должна возвращаться в самые темные времена XIX века, когда агрессор нападает на соседей, чтобы захватить землю", — заявил он.

По его словам, процесс вступления в Евросоюз имеет стабилизирующую функцию. В частности, Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС после того, как избавились от диктатуры. Он подчеркнул, что с Украиной есть "дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО".

Кроме этого, Зельмаер отметил, что текущий процесс вступления Украины ведет к новой динамике на Западных Балканах. Через соглашение об ассоциации с 2016 года страна приняла 70% законодательства ЕС.

"Но впереди еще многое, я имею в виду прежде всего независимость судебной власти и эффективность администрирования", — добавил он.

Напомним, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это решение стало "победой всей Европы".

15 декабря в СМИ сообщили, что Украина вряд ли сможет вступить в ЕС до 2030 года. Одной из причин этого журналисты считают войну и бедность в стране. В частности, "стоимость" членства Украины в Евросоюзе называют — 186 миллиардов евро.