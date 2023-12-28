Побудил российский сериал: в Киеве подросткам грозит до 10 лет тюрьмы за разбойные нападения (фото)

По информации начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, фигуранты привлекли к своей "противоправной деятельности" девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать их на свидания.

В Киеве правоохранители разоблачили группу подростков, которые готовились совершить серию преступлений на территории города, следуя примеру российского сериала. Об этом сообщает столичная полиция.

По информации в пресс-службе, юноши организовали и совершили нападение на 16-летнего парня.

"Двум фигурантам, среди которых несовершеннолетний, объявлено о подозрении в совершении грабежа с применением насилия", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что за содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы.

Неизвестные избили и ограбили 16-летнего парня

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что в начале декабря 2023 года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына.

"К раскрытию этого преступления были привлечены оперативники, ювенальные полицейские, следователи и аналитики криминального анализа", — отмечают правоохранители.

В Киеве группа подростков готовилась совершить серию преступлений

К преступлению фигуранты приобщали девушек

По информации начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, во время проведения розыскных мероприятий оперативники установили причастных к совершению преступления лиц и доставили их в отделение полиции.

"Мы узнали, что группа юношей, среди которых преимущественно несовершеннолетние, планировала совершать преступления на территории столицы", — рассказывает Трембицкий.

В Киеве группа подростков готовилась совершить серию преступлений В Киеве группа подростков готовилась совершить серию преступлений

По его словам, фигуранты привлекли к своей "противоправной деятельности" девушек, которые должны были знакомиться в интернете с парнями и приглашать их на свидания. Как отмечает начальник Подольского управления полиции, предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов.

"В дальнейшем, компания планировала грабить тех, кто придет на встречу. Так произошло и на этот раз — молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание и отобрали мобильный телефон. Гаджет потерпевшего сразу сдали в ломбард, а "вырученные" средства распределили между собой", — добавляет Трембицкий.

На преступление фигуранты пошли после просмотра российского сериала

Впоследствии фигуранты признались, что на преступные действия их побудил российский сериал о криминальной жизни подростков, "которым они хотели подражать".

Похищенный мобильный телефон полицейские разыскали и изъяли в качестве вещественного доказательства.

В Киеве группа подростков готовилась совершить серию преступлений

Следователи сообщили о подозрении двум фигурантам, 2006 и 2007 годов рождения. Речь идет о ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

По информации в отделе коммуникации полиции, санкция соответствующей статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее Фокус писал, что российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказывающий о бандитских группировках в Казани в конце 1980-х годов, продолжает набирать популярность среди украинской молодежи. По словам психолога Юлии Святенко, это связано с тем, что в юном возрасте люди склонны к агрессивному поведению и неприятию окружения, поэтому герои сериала привлекают подростков.