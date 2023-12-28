В Одессе мужчина взял в заложники женщину и ребенка: вмешался спецназ, — СМИ (фото)

По данным местных журналистов, нападавший является военнослужащим и якобы был вооружен. Впрочем, в полиции пока не подтверждали эту информацию.

В Одессе в среду, 20 июля, полицейский спецназ КОРД провел успешную спецоперацию по освобождению двух заложников. Об этом сообщает местное издание "Думская".

По данным журналистов, мужчина в состоянии наркотического опьянения захватил в заложники женщину и ее 13-летнего ребенка в квартире на улице Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе города. Местные одесские паблики утверждают, что речь идет о его собственной семье. По некоторым данным, нападавший является военнослужащим и был вооружен.

На место происшествия прибыли спасатели, бойцы полицейского спецназа, представители Военной службы правопорядка и медики. Жителей подъезда эвакуировали.

Спецоперация по освобождению заложников продолжалась около часа. В итоге нападавший был обезврежен, а женщина и ребенок освобождены.

Пострадавших в ходе спецоперации нет. Нападавшего с места происшествия увезли в карете скорой помощи. В полиции инцидент пока не комментировали.

Фото: Думская Фото: Думская Фото: Думская Фото: Думская

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