Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: данные опроса КМИС

Большинство респондентов верят, что через десятилетие Украина будет процветающей и в составе Европейского Союза.

По сравнению с прошлым годом среди украинцев увеличились пессимистические настроения относительно того, как они видят будущее Украины. Несмотря на это, абсолютное большинство считает, что через 10 лет Украина будет процветающей и в составе Европейского Союза. Такие результаты опроса 29 декабря опубликовал Киевский международный институт социологии.

Так, 19% опрошенных отметили, что через десятилетие Украина будет с разрушенной экономикой и большим оттоком людей. Несмотря на это, 73% украинцев оптимистично смотрят в будущее страны.

Согласно результатам опроса, в прошлом году больше людей сохраняли оптимистические настроения — 88% опрошенных.

Фото: КМИС

Меньше всего людей ответило, что видят через 10 лет Украину процветающей и в составе Евросоюза, на востоке Украины — 67%. В центральных и южных регионах с оптимизмом смотрят в будущее 76% опрошенных, а на западе Украины — 73% людей.

Фото: КМИС

В возрастном разрезе наиболее пессимистические настроения у людей в возрасте от 18 до 29 лет. 26% людей молодого возраста сказали, что в будущем украинская экономика будет разрушена, а большинство людей уедут из страны. Несмотря на это, в процветающее будущее больше всего верят люди в возрасте 60-69 лет.

Фото: КМИС

Добавим, опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Участие в нем приняли 1031 гражданин Украины в возрасте от 18 лет. Отмечается, что опрос не проводился с украинцами, которые находятся за рубежом.

Недавно социологи проводили опрос и оценивали благосостояние в семьях украинцев. Социологи рассказывают, что 28,2% опрошенных оценивают финансовое состояние как достаточно плохое. Большая часть украинцев, а именно более 50%, ответили, что их благосостояние является "не плохим и не хорошим".

Между тем в России 36% людей ответили, что не имеют денег на одежду и обувь, из них у 7% не хватает дохода даже на приобретение продуктов. Несмотря на это, 17% опрошенных россиян сказали, что у них достаточный доход и имеют возможность купить жилье.