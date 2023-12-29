За сутки в Украине разоблачили более 100 мошеннических call-центров, — СБУ (фото)

По информации следствия, злоумышленники прикрывались брокерскими компаниями, букмекерскими конторами и казино. За год подозреваемые зарабатывали на своих жертвах около 3 миллиардов гривен.

За сутки Служба безопасности Украины и работники Нацполиции разоблачили более 100 мошеннических call-центров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, злоумышленники выманивали средства у людей под разными предлогами. Кому-то они предлагали заработать от "инвестиций" в биржу или получить прибыль от азартных игр.

Мошенники прикрывались известными брокерскими компаниями, букмекерскими конторами и казино.

Фото: СБУ

Кроме того, злоумышленники звонили людям и говорили, будто их родственник попал в аварию и они должны срочно дать деньги, или же необходима помощь для переезда из прифронтовых районов.

В СБУ говорят, что подозреваемые выманивали у своих жертв персональные данные и номера телефонов, которые могли попасть в спецслужбы РФ, для вербовки агентов.

Фото: СБУ

Сейчас продолжается расследование, злоумышленникам планируют объявить подозрение в мошенничестве. За незаконную деятельность им грозит до 12 лет заключения.

По информации Офиса Генпрокурора, незаконная сеть действовала в 16 областях, в каждом call-центре работало от 50 до 200 человек, которым обещали за "работу" от 1000 до 3000 долларов в месяц. Сообщается, что за год такой деятельности злоумышленники получали около 3 миллиардов гривен.

В Службе безопасности также отметили, что в течение последних месяцев в Украине было выявлено 30 таких мошеннических call-центров в разных регионах Украины.

К примеру, в Винницкой области подозреваемые "работали" из исправительной колонии. Организовал незаконную схему злоумышленник, который причастен к криминалитету России. Почти 30 заключенных звонили жертвам под видом банков и обворовывали их.

В Днепропетровской области злоумышленники выманивали средства у родственников пленных украинских воинов за "возвращение" их домой.

Фото: СБУ

В Черкасской области организовал незаконную схему работник российского сервиса "Яндекс", в которую были вовлечены 30 человек.

Напомним, в конце ноября один из мошеннических call-центров разоблачили в Одесской области. Организатором незаконной схемы был гражданин Грузии. По информации следствия, злоумышленники каждый месяц выманивали у людей от 150 до 200 тысяч долларов.

В сентябре правоохранители сообщали, что в столице организаторы такой незаконной схемы похитили 19-летнего парня, который не захотел на них работать. В частности, его удерживали в неволе и издевались.