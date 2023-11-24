В Украине разоблачили еще один мошеннический call-центр: как выманивали деньги (фото, видео)

По информации следствия, подозреваемые зарабатывали на своих жертвах ежемесячно от 150 до 200 тыс. долларов. За содеянное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Украинские правоохранители разоблачили деятельность еще одного мошеннического call-центра. Злоумышленники убеждали людей вкладываться "в биржу" и выманивали личные данные. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

По информации следствия, работали подозреваемые в Одесской области, а организовал незаконную деятельность уроженец Грузии. Сообщается, что он неоднократно привлекался к ответственности за преступления против собственности и имеет связи с "вором в законе".

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Подозреваемые работали якобы в компании, которая занимается торговлей акциями. Они звонили людям из разных стран и предлагали зарабатывать деньги с помощью инвестиций в биржу. В частности, деньги жертв шли на банковские счета злоумышленников.

Кроме того, работники call-центра выманивали личную информацию у людей, в частности о банковских счетах и cvv-коды платежных карточек. Это позволяло им самостоятельно снимать средства со счетов жертв.

В случаях, когда им отказывались предоставлять персональные данные, подозреваемые предлагали людям обезопасить себя от опасных программ и установить "защиту" на телефон или компьютер. Однако на самом деле они устанавливали программу с помощью которой получали нужную информацию, чтобы обокрасть жертв.

В полиции говорят, что мошеннический call-центр "зарабатывал" от 150 до 200 тыс. долларов ежемесячно. Чтобы не быть разоблаченными фигуранты меняли адреса, по которым работали и проводили проверку лиц, которые приходили в офис.

Правоохранители провели обыски в автомобилях и по местам работы и проживания подозреваемых. Всего было изъято 65 компьютеров, терминалы, 9 автомобилей. Также изъято 38,8 тыс. долларов и 12 тыс. гривен.

Сообщается, что задержаны и сообщено о подозрении 16 лицам, среди которых организатор деятельности и помощники. За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, украинка отдала мошенникам более 5 млн гривен. Женщина перечисляла деньги в виде "инвестиций" в фиктивную брокерскую биржу. Мошенники обещали ей зарабатывать по 10 тыс. долларов ежеквартально.

Также в начале прошлого года польские правоохранители разоблачили украинца, который выманивал средства у поляков. Мужчина звонил к жертвам и говорил, что якобы с их счетов пытаются похитить средства.