В Україні викрили ще один шахрайський call-центр: як виманювали гроші (фото, відео)

За інформацією слідства, підозрювані заробляли на своїх жертвах щомісяця від 150 до 200 тис. доларів. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Related video

Українські правоохоронці викрили діяльність ще одного шахрайського call-центру. Зловмисники переконували людей вкладатися "у біржу" та виманювали особисті дані. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

За інформацією слідства, працювали підозрювані в Одеській області, а організував незаконну діяльність уродженець Грузії. Повідомляється, що він неодноразово притягувався до відповідальності за злочини проти власності та має зв’язки зі "злодієм у законі".

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Підозрювані працювали начебто у компанії, яка займається торгівлею акціями. Вони дзвонили до людей із різних країн та пропонували заробляти гроші за допомогою інвестицій у біржу. Зокрема, гроші жертв йшли на банківські рахунки зловмисників.

Окрім того, працівники call-центру виманювали особисту інформацію у людей, зокрема про банківські рахунки та cvv-коди платіжних карток. Це дозволяло їм самостійно знімати кошти із рахунків жертв.

У випадках, коли їм відмовлялися надавати персональні дані, підозрювані пропонували людям убезпечити себе від небезпечних програм та встановити "захист" на телефон чи комп’ютер. Однак насправді вони встановлювали програму за допомогою якої отримували потрібну інформацію, щоб обікрасти жертв.

У поліції кажуть, що шахрайський call-центр "заробляв" від 150 до 200 тис. доларів щомісяця. Аби не бути викритими фігуранти змінювали адреси, за якими працювали та проводили перевірку осіб, які приходили в офіс.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілях та за місцями роботи і проживання підозрюваних. Загалом було вилучено 65 комп’ютерів, термінали, 9 автівок. Також вилучено 38,8 тис. доларів і 12 тис. гривень.

Повідомляється, що затримано та повідомлено про підозру 16 особам, серед яких організатор діяльності та помічники. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українка віддала шахраям понад 5 млн гривень. Жінка перераховувала гроші у вигляді "інвестицій" у фіктивну брокерську біржу. Шахраї обіцяли їй заробляти по 10 тис. доларів щоквартально.

Також на початку минулого року польські правоохоронці викрили українця, який виманював кошти у поляків. Чоловік телефонував до жертв та говорив, що начебто з їхніх рахунків намагаються викрасти кошти.