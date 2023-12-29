Известное украинское издательство заподозрили в связях с Россией: в книжных отреагировали

Журналисты выяснили, что издательство Bookchef может до сих пор быть связано с российским гигантом "Эксмо". Украинские книжные магазины один за другим начали заявлять о разрыве сотрудничества с этим партнером.

Известное украинское издательство может быть связано с российским бизнесом. Об этом говорится в совместном расследовании медиа "Сенсор" и сообщества "Мольфар", опубликованном 29 декабря.

В 2003 году российское издательство "Эксмо" и украинский бизнесмен Ярослав Маринович основали ООО "Эксмо-Украина". После начала войны в 2014 году предприниматель заявил о разрыве связей с РФ, а созданное ранее ООО переименовали в "Дистрибуционную Книготорговую Компанию".

Инфографика "Сенсор" Фото: Скриншот

Впоследствии бизнес переписали на новую владелицу — харьковскую пенсионерку Людмилу Божко. Расследователи убеждены, что женщина была подставным лицом. Кроме "Дистрибуционной Книготорговой Компании" она владеет ООО "Форс Украина".

В свою очередь эта фирма владеет торговыми марками одноименного издательства, онлайн-магазина book24 и издательства Bookchef. До полномасштабного вторжения ВС РФ "Форс" ввозили и печатали российские книги, большинство из них — уже упомянутого вражеского "Эксмо".

Инфографика "Сенсор" Фото: Скриншот

После начала большой войны "Форс" также неоднократно обвиняли в связях с Россией. В частности, на книгах от "Эксмо" 2022 года издания это предприятие было указано как официальный дистрибьютор.

Bookchef и book24 имеют других бенефициаров, чем "Форс". В случае издательства основателем является харьковчанин Андрей Плехов. Онлайн-магазин же принадлежит его жене Наталье Плеховой, которая также является дочерью Божко (владелицы "Форса").

В СМИ предполагают, что все они являются подставными лицами. Bookchef имеет связь с упомянутой "Дистрибуционной Книготорговой Компанией": об этом свидетельствуют архивные данные за 2015 год с сайта издательства и общий гендиректор Александр Кирпичев.

Инфографика "Сенсор" Фото: Скриншот

"Мы предполагаем, что "Дистрибуционная Книготорговая Компания", как и "Форс Украина" с дочерними проектами — это компании, конечным бенефициаром которых на самом деле может быть не 81-летняя пенсионерка из Харькова, а бывшие владельцы "Эксмо" в Украине", — отметили расследователи.

Фактические владельцы всех трех компаний — издательств и сайта — являются украинцами. Однако Божко и после полномасштабного вторжения ВС РФ продолжает вести страницу в "Одноклассниках" и ставит лайки пророссийским постам. Ее дочь имеет вражеский паспорт и в мае 2022 года зарегистрировала бизнес в Москве.

Более того, в России есть "клон" book24, и его владелец — "Эксмо". Украинская же его "версия" представлена на российских сервисах, которые предлагают кэшбэк с покупок.

Владелец Bookchef Андрей Плехов, по данным журналистов, имеет карточку российского "Сбербанка", а книги его издательства 2022 года издания можно приобрести на вражеской платформе WildBerries.

Несмотря на это оба бизнеса — и издательство, и онлайн-магазин — в течение последних лет неоднократно выигрывали тендеры и получали деньги от государства.

Bookchef заподозрили в связях с Россией: как отреагировали книжные магазины

Ситуацию прокомментировала гендиректор издательства Vivat, которое также имеет сеть одноименных магазинов, Юлия Орлова. Она рассказала, что Vivat имеет дополнительное соглашение с Bookchef. Документ гарантировал, что издательство не имеет никаких связей с РФ или Беларусью.

Орлова отметила, что опубликованное расследование заставляет задавать эти вопросы еще раз, и Vivat ожидает "убедительных доказательств". Пока их нет, книги Bookchef будут изъяты с сайта и книжных магазинов компании.

Пост Юлии Орловой от 29 декабря Фото: Скриншот

Также появилась официальная позиция сети "Книгарня "Є". Bookchef также уверяли партнеров в отсутствии связей с Россией и Беларусью. В магазинах и на сайте компании тоже прекратят продажу книг издательства.

"Считаем, что вопрос недопущения деятельности структур, связанных с государством агрессором, является задачей государственных органов безопасности. Поэтому ожидаем, что СБУ прояснит свою позицию относительно правомерности функционирования издательства Bookchef", — добавила пресс-служба.

Пост "Книгарня "Є" от 29 декабря Фото: Скриншот

В сети Yakaboo тоже не замедлили с ответом. Бизнес объявил о "немедленном" прекращении сотрудничества с Bookchef, осудил издательство и призвал украинских читателей прекратить поддерживать его.

"Книги этого издательства больше не появятся на полках нашего магазина и на наших площадках", — пообещали в Yakaboo.

Пост Yakaboo от 29 декабря Фото: Скриншот

Пресс-служба сети "Буква" отрицает связь с упомянутыми в расследовании предприятиями, в том числе и с Bookchef.

"Мы никогда не поддерживали каких-либо отношений и не осуществляли товарно-денежных операций с этими компаниями, или их должностными лицами", — говорится в посте.

На момент публикации материала в Bookchef никак официально не отреагировали на расследование и разрыв сотрудничества сразу с несколькими книжными магазинами.

Напомним, немецкий журналист написал две книги о лидере РФ Владимире Путине. По данным СМИ, за эти "шедевры литературы" ему заплатили.

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