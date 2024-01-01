"Украина стала сильнее": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом (видео)

Владимир Зеленский отметил, что в начале вторжения многие не верили, что Украина продержится неделю, однако, несмотря на это, наша страна встречает 2024 год.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Новым годом. Обращение было опубликовано на официальном YouTube-канале украисного лидера.

В начале своей речи Владимир Зеленский отметил, что Украина пережила еще один год борьбы за независимость и на вопрос о том, каким был 2023 год для украинцев, можно получить миллионы разных ответов.

"Каждый из нас в этом году боролся, работал, ждал, помогал, жил и надеялся. По-своему. Каждый. Но каждый найдет в этом году что-нибудь общее для всех украинцев. Главный итог года, главное его достижение. Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский напомнил, что в день начала полномасштабной войны многие не верили, что Украина выдержит неделю, однако, несмотря на это, наша страна встречает 2024 год. По словам президента, это не новогоднее чудо и не магия, а результат ежедневных усилий каждого гражданина.

Глава государства поблагодарил все силы безопасности и обороны, отметив, что гордится каждым воином. Президент подчеркнул, что пока существуют украинские защитники, существует Украина.

"Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца, ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждый. Кто доказывает", — сказал президент.

Украинский лидер также выразил благодарность всем остальным украинцам, упомянув о важности работы медиков, пожарных, спасателей, учителей, железнодорожников, водителей, связистов, инженеров, волонтеров, дипломатов, бизнесменов, аграриев, строителей и всех, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места.

Владимир Зеленский отдельно упомянул о гражданах, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Президент отметил, что без каждого из этих людей Украина будет неполноценной.

"И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь. Все. Все наши, знаете, знаете, враги действительно вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа, украинских людей", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность союзникам Киева за предоставление ВСУ Patriot, IRIS-T, HIMARS, NASAMS, HAWK, Abrams, Leopard и многих других вооружений. Он заявил, что в следующем году враг почувствует ярость.

Президент подчеркнул, что в 2023 году в Украине прозвучало 6 тысяч тревог, однако украинцы оказались сильнее террора.

"Я желаю вам, вашим семьям, близким, всем, всем родным, тепла и здоровья. Тем, у кого есть родное сердце, пускай живут долго. Тем, кого потеряли, пусть останется в сердце. Любимым времени, времени побольше. Детям исполнения ваших желаний. А всем людям счастье человеческое. А Украине, нашей, победы и мира. С Новым Годом вас, украинцы! С Новым Годом, Украина! Слава Украине!" — сказал президент.

Напомним, 31 декабря Владимир Зеленский сообщил, что подписал несколько указов о чествовании воинов и благодарности им. Он выразил особую благодарность всем, кто сейчас находится на фронте, защищая украинское небо от российских ударов.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что 2023 год оказался очень сложным для Украины, но благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам, а также всем гражданам, страна выстояла.