Морозы до -23 и снегопады: украинцев предупредили о сильном похолодании

По словам метеоролога Игоря Кибальчича, существенное похолодание ощутят на себе жители Сумской и Черниговской областях. В отдельные дни столбики термометров опустятся ниже -20 градусов.

После длительного периода необычно теплой для зимы погоды в Украине наступило похолодание. Ожидается усиление морозов, и в некоторых регионах температура может снизиться до -23 градусов. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, передает портал Meteoprog.

Кибальчич представил прогноз на первую неделю нового года, отметив неустойчивую погоду с значительными температурными контрастами.

По словам метеоролога, причиной ухудшения погоды стало развитие циклонической активности в условиях постепенного проникновения арктического холода с севера Европы. Так, в середине недели ожидается заметное похолодание в северных, восточных и центральных регионах.

"В Черниговской и Сумской областях столбики термометров в отдельные дни опустятся ниже -20 градусов. Температурные контрасты повлекут за собой обильные осадки в виде снега, мокрого снега, на Юге преимущественно дожди", – подчеркнул Кибальчич.

Кроме того, синомтик заявил, что в четверг, 4 января, в Украине сохранится неустойчивая погода с осадками и температурными контрастами.

"Температура воздуха на севере Левобережья ночью 15 – 20 градусов мороза, днем 9 – 14. В южных и юго-западных областях ночью 2 – 7 тепла, днем 6 – 11. В центральных областях ночью 0 – 5 мороза, днем около 0", – отметил синоптик.

Он также сделал прогноз и на следующие дни. В пятницу, 5 числа, ожидается -15…-20 ночью и -11…-16 днем. В субботу, 6 числа, днем прогнозируется небольшое потепление — до -4 градусов.

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В Киеве 20 декабря синоптики зафиксировали температурный рекорд . Температура воздуха составила +10,6 градусов, что на 1,5 градуса превысило рекордное значение 1982 года.