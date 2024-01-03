"Посмотрим, на что будет способна РФ": "Укрэнерго" о готовности энергосистемы к новым атакам

Председатель правления НЭК рассказал, готова ли система к новым массированным ударам, а значит следует ли ожидать зимних блэкаутов.

Те объемы повреждений, которые получила энергосистема Украины 2 января во время массированных ракетных атак РФ, не представляют критической опасности. Что касается ее состояния в дальнейшем, то от количества ракет, которые соберет Россия, будет зависеть и то, будут ли блэкауты в Украине. В то же время уровень подготовки украинской энергетики к будущим вражеским атакам "достаточно неплохой". Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона 3 января.

По словам Кудрицкого, поврежденная инфраструктура была восстановлена за несколько часов.

Комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" см. от 1:08:31 мин.

Относительно готовности украинской энергосистемы к новым атакам врага, то Кудрицкий отметил, что она является достаточной, но имеет значение и количество ракет, которое сможет собрать Россия для следующих ударов.

"Это создаст дополнительные проблемы, но посмотрим, на что будет способна Россия, сможет ли она собрать такое же количество ракет, как вот в прошлый раз. В любом случае мы готовы достаточно неплохо, и я уверен, что это будет вопрос просто продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-то объектов, но коллапса энергосистемы не произойдет и враг этого не достигнет", — отметил председатель правления.

Добавим, что во время масштабной ракетной атаки Украины 2 января российские войска нанесли ракетный удар, в частности, по Киеву. По данным КМВА, ночью враг атаковал БПЛА, а утром волнами выпустил крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55 и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Украинская ПВО сбила все дроны, более 60 крылатых ракет и десять "Кинжалов".

Всего за утро вторника противник запустил по территории Украины 99 ракет различного типа. Большую часть из них удалось перехватить и уничтожить, однако без последствий не обошлось.

После российской атаки в пяти районах Киева пропал свет у более 250 тысяч потребителей, специалисты из "Укрэнерго" и облэнерго обещали начать ремонт сразу после нормализации ситуации с безопасностью.

Взрывы прогремели и в центре Харькова, ВС РФ нанесли по городу до шести ударов, в том числе ракетами "Кинжал". Всего пострадало 44 человека, среди них пятеро детей, также погибла женщина.