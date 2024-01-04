Анонсировали и указывали прямо: что известно об "обнаженной вечеринке" на Закарпатье (фото, видео)

Мероприятие под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" проходило в период с 27 декабря по 4 января. А в описании организаторы говорят о медитации и работе с "сексуальной энергией".

В четверг, 4 января, украинские Telegram-каналы обнародовали информацию, что в одном из эко-курортов в Закарпатской области состоялась "обнаженная" вечеринка. Как оказалось, мероприятие "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" анонсировали заранее, а в описании организаторы утверждали, что "открытого тела и чувств, признанных желаний и осознанной сексуальности". Об этом говорится в описании встречи в Facebook.

На странице "Новогодний Love Camp. Сказка сказок." указано, что мероприятие планировали заранее. В сообщении указано, что кемп можно было назвать лагерем для взрослых, но, как отмечается, люди на мероприятии не только отдыхают, но и иногда "тяжело работают и даже выдыхаются".

"Наверняка кто-то скажет, что Love Camp — для нудистов и сексоголиков. Действительно, в нашем сообществе мы всему говорим ДА: открытому телу и чувствам, признанным желаниям и осознанной сексуальности. Однако это только маленькая часть того, за чем сюда можно и нужно ехать", — сказано в анонсе события.

Фото: Facebook

Цена билетов была заявлена в стоимости 300 евро с 1 ноября по 15 декабря. С 16 декабря — 350 евро.

Фото: Facebook

Проживание и питание предлагали оплатить отдельно. Сумма зависит от варианта проживания. Стоимость от 1700 грн в сутки с питанием трижды в сутки. Заезд 27 декабря, выезд 4 января.

Видео вечеринки на курорте Изки — реакция СМИ

В Telegram-канале "Труха" 4 января показали видео события. В сообщении обратились к подписчикам с вопросом, нравится ли им такая идея празднования.

Журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что в конференц-зале экокурорта ІЗКІ состоялась "обнаженная новогодняя вечеринка". Компания отдыхающих забронировала помещение для занятий по йоге.

С его слов, это туристы, которые приехали в Карпаты на Новогодние праздники. Их всего 38 человек с организаторами. От обслуживающего персонала люди отказались и проводили мероприятие сами. Событие состоялось в Новогоднюю ночь.

Вечеринка на Love Camp — реакция организаторов

На публикации и распространение в прессе организаторы мероприятия "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" пока не реагировали.

Курорт Изки в Карпатах

Горнолыжный, оздоровительный курорт Изки расположен у подножия горы Жид-Магура. Он включает гостиничный комплекс, который построили из деревянного сруба, имеет два ресторана: "Магур" — ресторан европейской кухни; "Колиба" — ресторан национальной кухни.

Два горнолыжных подъемника функционируют на территории курорта. Спуски характеризуются как легкие и средней сложности, ширина трассы местами достигает 200 м. На трассах есть искусственный ратрак и оснежение, а также прокат снаряжения и школа лыжников.

курорт Изки Фото: Google Maps

Преимуществом Изки является близкое расположение (50 метров) горнолыжных трасс к месту жительства. Комфортное обучение и катание обеспечивают склоны со стопроцентной заснеженностью. В пункте проката вы сможете подобрать лыжи, сноуборды, санки или сноутюбы.

Напомним, 7 ноября певица Анастасия Приходько раскритиковала Потапа за вечеринку с россиянами. Рэпер свое присутствие в элитном ресторане Дубая решил не комментировать.