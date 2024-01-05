В Украине стартует реформа образования: что и для кого изменится в 2024 году

По словам Дениса Шмыгаля, реформа предусматривает, что государственную поддержку сможет получить больше студентов. Несмотря на это, новая реформа будет касаться только новых абитуриентов.

В 2024 году Кабмин планирует запустить масштабную реформу высшего образования, которая предусматривает новый подход финансирования обучения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 5 января.

По его словам, на сегодня предусматривается только две формы обучения: на бюджете и по контракту. Новыми изменениями планируется предоставить государственную поддержку как наибольшему количеству студентов. Несмотря на это, эта реформа образования будет распространяться только для новых абитуриентов.

Новая реформа предусматривает обучение за счет:

госзаказа;

грантов;

льготных кредитов;

на контрактной форме.

В частности, по государственному заказу студенты могут учиться бесплатно. Такая возможность будет предоставляться тем студентам, которые имеют самые высокие конкурсные баллы и уязвимым категориям населения.

По словам Дениса Шмыгаля, государственный заказ будет касаться прежде всего таких специальностей, как учитель или врач. После успешного завершения обучения им будет предлагаться также рабочее место.

Государственные гранты позволят полностью или частично покрыть стоимость обучения студента. Отмечается, что эти средства не нужно будет возвращать, а размер гранта будет зависеть от:

результатов ВНО;

выбранной специальности.

Премьер-министр отметил, что на сегодня около 60% студентов учатся на платной форме обучения, впрочем планируется, что такой процент студентов будет получать государственную поддержку в разной форме.

Также некоторым абитуриентам установят специальные условия обучения. Это будет касаться:

ветеранов;

детей погибших военных;

детей с инвалидностью;

детей сирот;

других льготных категорий.

Среди прочего, на заседании Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что в этом году расходы из бюджета на образование вырастут на 20 миллиардов гривен — до 170 миллиардов гривен. В частности, в этом году на 21% увеличатся зарплаты учителей.

Также из бюджета в 2024 году планируют выделить средства на обустройство укрытий, НУШ, модернизацию школьных столовых и школьные автобусы.

Напомним, недавно в Минобразования рассказали, кто из студентов может остаться без стипендий. Так, получать стипендии смогут только те, кому государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения.

Также в ноябре в Министерстве образования говорили, что оставить без стипендий могут тех студентов, которые находятся за рубежом. В частности, это позволит увеличить выплаты студентам, которые остались в Украине.