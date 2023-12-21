Заменят грантами: в Минобразования рассказали, кому из студентов могут отменить стипендии

В Министерстве образования и науки считают, что на современную стипендию студентам невозможно прожить, и фактически получаемые ими деньги от государства — это небольшой приятный бонус.

Related video

В В Украине обновят систему финансирования высшего образования. Изменения начнут действовать уже со следующего учебного года. Об этом сказал замглавы министра образования и науки Михаил Винницкий.

Важно

"Надо найти справедливое решение": Зеленский высказался о выезде студентов за границу

По его словам, некоторым абитуриентам государство вместо стипендий, будет предоставлять гранты на обучение. Он объяснил, что современная стипендия, размер которой в 2024 году будет составлять две тысячи гривен – это популизм, поскольку студент не может обеспечить свои потребности на эти деньги. Эти средства являются скорее приятным для него бонусом.

"Мы изменим эту систему. Стипендиями будут пользоваться те, кому государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же размер увеличится до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить", — рассказал он.

В то же время точные суммы, до которых увеличатся выплаты студентам, в Министерстве образования пока не озвучивают.

Гранты для студентов: какими они могут быть

Известно, что денежную помощь на образование хотят привязать к баллу, который абитуриент получит по итогам внешнего независимого оценивания (ВНО). Остальную часть студент будет софинансировать или же ему предложат льготный кредит/социальный грант (для уязвимых категорий населения).

"Система государственного заказа сохранится для тех специальностей, которые нужны для государственного сектора экономики: врачи, учителя, атомные энергетики и тому подобное. Для других государство должно обеспечить возможности получения образования по свободному выбору, большему количеству молодых граждан", — объяснил Михаил Винницкий 14 декабря 2023 года.

Чиновник считает, что изменения помогут усилить конкуренцию университетов за поступающего с государственным грантом, что будет способствовать качеству предлагаемого образования.

Важно

Бизнес идет в университеты: как компании со студенческой скамьи взращивают будущих лидеров

Напомним, ранее заместитель главы МОН предупредил, что стипендии заберут у студентов, которые учатся за границей. По словам Михаила Винницкого, благодаря этому ведомство сможет сэкономить средства и увеличить обеспечение тем, кто учится в Украине.

Тем временем сенью 2023 года украинские депутаты зарегистрировали законопроект №9672, в котором предложили отменить отсрочку от мобилизации для украинцев, решившим в возрасте 30 и более лет получить второе высшее образование. Но чуть позже появилась альтернатива — документ №9672-2. Фокус уже писал о нем в материале: Мобилизация студентов: появился новый законопроект об отмене отсрочек.