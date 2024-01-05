Украинские паспорта на границе США: конгрессмен показал поддельные документы, — источник (фото)

Источник Фокуса сообщил, что за одним из паспортов закреплен совершенно другой человек, который 10 лет не пересекал границу Украины.

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц 3 января сообщил, что на границе с Мексикой были найдены десятки украинских паспортов, показав соответствующее фото. Как рассказали Фокусу в правоохранительных органах, один из документов не был выпущен в нашей стране, а конгрессмен показал поддельные паспорта.

Паспорта на границе США и Мексики Фото: Rep. Matt Gaetz/Twitter

Также источник сообщил, что паспорт GB230002 принадлежит некоему Oleksii Muradov (Алексею Мурадову), который 16.09.2016 года рождения. Однако в Украине документ на это имя не выдавался. Более того, учетные записи по имени Oleksii Muradov не найдены.

Паспорт на границе США

По словам источника, что за паспортом GB230002 закреплен некий Боканча Алексей Васильевич, 16.09.1987 года рождения. За последние 10 лет он не пересекал границу Украины. Поэтому, как отметили в правоохранительных органах, показанный конгрессменом на фото паспорт был произведен не в Украине.

На границе США и Мексики нашли украинские паспорта: что известно

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц 3 января сообщил, что в США на южной границе нашли десятки паспортов Украины и Китая. Он выдвинул претензии к президенту США Джо Байдену и к министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу относительно незащищенности границ страны.

"Внимание! Десятки разбросанных украинских и китайских паспортов нашли на южной границе США. Байден и Майоркас говорят, что граница безопасна", — написал он.