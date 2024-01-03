Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь придется платить

В 2024 году украинцы, которые хотят оформить паспорт гражданина в форме ID-карты через десять дней после обращения, должны будут заплатить за это почти тысячу гривен.

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Кроме того, что в Украине с 1 января 2024 года выросла минимальная зарплата и размер прожиточного минимума, для граждан подорожали некоторые административные услуги. В частности, изменились цены за оформление паспорта гражданина в виде ID-карты, сообщили в Государственной миграционной службе.

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Отмечается также, что изменилась стоимость и других документов. Так, в первый день нового года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" установило новые тарифы на бланки биометрических документов. Поэтому оформить некоторые документы теперь будет дороже. Платить больше придется за такие документы, как:

паспорт гражданина в форме ID-карты;

вид на временное или постоянное жительство в Украине;

удостоверение личности без гражданства для выезда за границу.

При этом отмечается, что украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, заплатят за документы еще по прошлогодним тарифам.

"Те граждане, же лица, оплатили админуслуги до 31 декабря 2023 года, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений", — сказано в сообщении.

Сколько стоит оформить документы в 2024 году

Паспорт гражданина (ID-карта) впервые — бесплатно;

Паспорт гражданина (ID-карта) до десяти рабочих дней — 874 гривны (было 820 гривен);

Паспорт гражданина (ID-карта) до 20 рабочих дней — 504 гривны (было 450 гривен);

Вид на временное проживание в Украине — 1 056 гривен (было 918 гривен);

Вид на постоянное проживание — 1 151 гривен (было 1 013 гривен);

Удостоверение личности без гражданства для выезда за пределы страны — 6 867 гривен (было 5 337 гривен).

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Напомним, в декабре 2023 года Фокус рассказывал, что Кабмин Украины упростил оформление паспортов за рубежом. В частности, некоторым украинцам разрешили оформлять документы по видеосвязи. Также напомним, что в новом году в Украине выросли показатели единого налога (ЕН) и минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ).