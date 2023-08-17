Стала Лесиевной: 16-летняя девушка из Киева сменила "отчество" на "по матери"

Мать девушки говорит, что ее дочь — настоящая феминистка и отмечает, что она стала для своего ребенка примером счастливой и сильной женщины.

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16-летняя дочь основательницы проекта "Всеосвіта" Леси Литвиненко из Киева сменила ФИО с "по отцу" на "по матери". Об этом женщина сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Как исполнилось этому ребенку 16, изменила себе ФИО — Литвиненко Станислава Лесеевна. Пожалуй, в Украине это первая женщина с женским "отчеством". Фамилию взяла своего настоящего отца, который ее воспитал. Имя выбрала то, которым я ее хотела назвать при рождении. Только отчество вызывает недоразумение — "отчество" должно быть, а не "по мамке"", — написала женщина.

Она отметила, что выбор дочери взять матроним демонстрирует глубокое уважение ее ребенка к ней.

"Моя Стася — феминистка. Я стала для своего ребенка примером счастливой и сильной женщины", — отметила Леся Литвиненко.

Она добавила, что очень довольна тем, что выбрала правильного партнера в жизни — своего второго мужа, и что он поддержал решение Стаси выбрать новые ФИО, хотя она сама была против этого.

Напомним, что 14-летний украинец, который стал героем клипа группы Imagine Dragons, посетил в Варшаве ее концерт.

Ранее также сообщалось, что 17-летняя Изабелла Барретт подросток-миллионерша из США рассказала, что ее состояние почти ничего не меняют. Она живет, так же как и любой другой ребенок.