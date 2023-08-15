Украинец, ставший героем клипа группы Imagine Dragons, посетил в Варшаве ее концерт

Подросток вышел на сцену, где выступал американский коллектив, с украинским флагом в руках.

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14-летний житель села Новогригорьевка Николаевской области Александр Згурский, который стал героем видеоклипа поп-рок-группы из США Imagine Dragons, амбассадоров UNITED24, на песню Crushed, посетил концерт коллектива в Варшаве (Польша), сообщается на канале благотворительной платформы .

Это – первая поездка мальчика за границу. Он не только слушал песни, но и вышел на сцену, держа в руках украинский флаг. Потом этот же флаг взял в руки фротнмен группы Дэн Рейнольдс.

"Сегодня благодаря донору UNITED24, сети "Аврора", дом Саши отстраивают, а сам парень вместо взрывов слушает крутую музыку во время своего первого путешествия в Европу. Радуемся, когда мечты сбываются, а дети могут хотя бы некоторое время побыть детьми даже во время войны", – говорится в публикации.

Саша стал героем клипа чисто случайно. Он до последнего оставался в родном селе, но все же вынужден был уехать оттуда после начала массированных обстрелов. Вернувшись, мальчик увидел разрушенный родной дом, который уничтожили российские снаряды. Он также узнал, что его соседи погибли под обстрелами.

Згурский рассказал журналистам, что сняться в клипе Imagine Dragons ему предложил американский фотограф и певец. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

"Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дом отремонтировать, поэтому я потом согласился", — украинец.

Американец оказался режиссером-постановщиком большинства клипов Imagine Dragons Таем Арнольдом. Он снял историю Саши, который показал ему свой разрушенный дом и рассказал о мечте отстроить его, и именно она потом легла в основу ролика. Его просмотрели уже почти шесть миллионов людей по всем миру, а клип номинировали на премию MTV Music Video Awards в категории "Видео для добра".

Клип на песню Crushed номинировали на премию MTV Music Video Awards в категории "Видео для добра". Фото: MTV Music Video Awards

Ранее Фокус писал, что разрушенный российскими оккупантами дом Саши после ремонта станет больше