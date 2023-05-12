"Сначала не хотел": украинский подросток рассказал о сьемках в клипе Imagine Dragons (видео)

По словам 14-летнего Александра Згурского, его дом был полностью разрушен российскими оккупантами. В результате обстрелов также пострадала школа, в которой подросток проучился почти 9 лет.

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Александр Згурский из поселка Новогригоровка Николаевской области стал главным героем нового клипа американской группы Imagine Dragons на песню Crushed. Историю 14-летнего подростка опубликовало издание "Суспільне".

Подросток переживал войну в деревне и уехал только после начала массированных обстрелов. По возвращению он обнаружил, что его дом разрушен российскими боеприпасами.

Мальчик рассказал журналистам, что сняться в клипе Imagine Dragons ему предложил американский фотограф и певец. При этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

"Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дом отремонтировать, поэтому я потом согласился", — вспоминает Александр.

По словам подростка, съемки длились примерно неделю. Процесс затягивался из-за погодных условий и отсутствия в поселке электричества.

Александр Згурский рассказал о съемках в клипе Imagine Dragons

Кроме дома главного героя в клипе можно увидеть полуразрушенную школу, в которой он проучился почти 9 лет.

"Хотелось, чтобы эту школу отремонтировали, когда буду взрослым, чтобы приезжать сюда и мои дети могли бы здесь учиться, чтобы кто-то помог отремонтировать", — сказал мальчик журналистам.

Он также признался, что после окончания школы хочет выучиться на электрика и вернуться работать в родное село.

Как отмечает Александр, после выхода клипа ему начали писать известные люди, а СМИ стали приглашать на интервью.

"Начали известные тиктокеры, все отмечать меня. Неожиданно так было, потому что я не знал, что этот клип опубликовали", — рассказал подросток.

Imagine Dragons сняли клип в Украине: что о нем известно

Клип американской группы Imagine Dragons на композицию Crushed показывает историю 14-летнего Саши из освобожденного села в Николаевской области, который потерял свой дом из-за военной агрессии России. Премьера состоялась 10 мая.

Музыканты, которые также являются послами благотворительной платформы UNITED24, показали кадры пострадавшего от обстрелов села Новогригоровка, которое пять месяцев было под российской оккупацией. В клипе также говорится, как мальчик скрывался от обстрелов ВС РФ в бомбоубежище.

Imagine Dragons – Crushed

"История Саши душераздирающая, и таких, как он, тысячи, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня его семья без электричества и других основных коммунальных услуг. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование United24", – говорится в описании к клипу на YouTube.

Напомним, что 27 февраля украинская группа "Бумбокс" и писатель, а также солист рок-группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан выпустили клип на песню, которая стала саундтреком к военной драме "Мирный-21". В фильме рассказывается история украинских пограничников во время начала российско-украинской войны в 2014 году.