"Бумбокс" и Сергей Жадан выпустили клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21" (видео)

Авторы произведения рассказали, что песня получила название "Правда" и транслирует идею киноленты — смелость быть честным перед собой, собратьями и своим государством.

Related video

Украинская группа "Бумбокс" и писатель, а также солист рок-группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан выпустили клип на песню, которая стала саундтреком к военной драме "Мирный-21". В фильме рассказывается история украинских пограничников во время начала российско-украинской войны в 2014 году. Песня получила название "Правда" и транслирует идею киноленты — смелость быть честным перед собой, собратьями и своим государством.

"Это песня о людях, на которых держится наш драный и хромающий мир", — написал солист "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в описании к клипу.

В клипе к саундтреку показаны кадры из фильма, в частности, в нем можно увидеть актера Павла Ли, который погиб во время обстрелов ВС РФ Ирпени в начале вторжения. Съемки в кино стали последними для молодого актера.

Музыку и припев к песне написал Андрей Хлывнюк, в свою очередь автором куплетов является Сергей Жадан. Аранжировкой песни занимался композитор фильма Усеин Бекиров.

"Я оставил мелодию Андрея и сделал оркестровый вариант, изменив гармонию и грув. Я был рад прикоснуться к творчеству группы "Бумбокс" как кинокомпозитор", — сказал он.

Что известно о фильме "Мирный-21"?

Премьера киноленты состоялась 22 февраля, ее режиссером стал Ахтем Сеитаблаев. Фильм рассказывает о событиях в июне 2014 года, которые произошли на территории Луганской области. В то время российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать украинское государство. Однако пограничники дали бой оккупантам несмотря на превосходство врага в силе и технике.

"Мирный-21 — это история о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются на востоке Украины в начале 2014 года. Главная тема раскрывается через призму луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну", — сказано в синопсисе к фильму.

В главных ролях: Андрей Саминин, Максим Девизоров, Павел Ли, Виктор Жданов, Мария Штофа, Алексей Тритенко.

[ + – ] Кадр с показа фильма "Мирный-21" с участием режисера Ахтема Сеитаблаева Фото: focus.ua / Руслан Зерницкий

Напомним, 24 февраля на сайте Фокуса появилась рецензия на фильм "Мирный-21".

25 февраля Фокус писал, как поменялся расклад в украинской эстраде за год полномасштабной войны с РФ.