"Бумбокс" та Сергій Жадан випустили кліп на саундтрек до воєнної драми "Мирний-21" (відео)

Автори твору розповіли, що пісня отримала назву "Правда" та транслює ідею кінострічки — сміливість бути чесним перед собою, побратимами та своєю державою.

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Український гурт "Бумбокс" та письменник, а також соліст рок-гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан випустили кліп на пісню, яка стала саундтреком до воєнної драми "Мирний-21". У фільмі розповідається історія українських прикордонників під час початку російсько-української війни у 2014 році. Пісня отримала назву "Правда" та транслює ідею кінострічки — сміливість бути чесним перед собою, побратимами та своєю державою.

"Це пісня про людей, на яких тримається наш подертий і кульгавий світ", — написав соліст "Бумбокс" Андрій Хливнюк в описі до кліпу.

У кліпі до саундтреку показано кадри з фільму, зокрема, в ньому можна побачити актора Павла Лі, який загинув під час обстрілів ЗС РФ Ірпені на початку вторгнення. Зйомки у кіно стали останніми для молодого актора.

Музику та приспів до пісні написав Андрій Хливнюк, зокрема автором куплетів є Сергій Жадан. Аранжуванням пісні займався композитор фільму Усеїн Бекіров.

"Я залишив мелодію Андрія і зробив оркестровий варіант, змінивши гармонію та грув. Я був радий торкнутися творчості гурту "Бумбокс" як кінокомпозитор", — сказав він.

Що відомо про фільм "Мирний-21"

Прем'єра кінострічки відбулася 22 лютого, її режисером став Ахтем Сеітаблаєв. Фільм розповідає про події у червні 2014 року, що відбулися на території Луганської області. На той час російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити українську державу. Однак прикордонники дали бій окупантам, незважаючи на перевагу ворога в силі та техніці.

"Мирний-21 — це історія про довіру та її відсутність на тлі подій, які розгортаються на сході України на початку 2014 року. Головна тема розкривається через призму луганського прикордонного загону, бійців яких сепаратисти та російські спецслужби марно намагаються змусити зрадити свою країну", — сказано у синопсисі до фільму.

У головних ролях: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Павло Лі, Віктор Жданов, Марія Штофа, Олексій Тритенко.

[ + – ] Кадр із показу фільму "Мирний-21" за участю режисера Ахтема Сеітаблаєва Фото: focus.ua / Руслан Зерницький

Нагадаємо, 24 лютого на сайті Фокусу з'явилася рецензія на фільм "Мирний-21".

25 лютого Фокус писав, як змінився розклад в українській естраді за рік повномасштабної війни з РФ.