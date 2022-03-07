У боях за Ірпінь загинув відомий український актор Павло Лі

Українського актора кіно та дубляжу було смертельно поранено під обстрілами

33-річний Паша Лі, відомий український актор, загинув в Ірпені, коли це місто під Києвом обстріляли російські окупанти. Про це повідомили його друзі та колеги в соцмережах, висловивши співчуття.

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Паша Лі приєднався до ЗСУ невдовзі після вторгнення російських військ на територію України. 6 березня стало відомо, що актор загинув під обстрілом.

Нагадаємо, саме 6 березня з Ірпеня мирні жителі намагалися евакуюватись. Але російські війська розпочали обстріл. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє дітей. За даними українських ЗМІ, місто обстрілювали з мінометів 122-міліметровими мінами.

"Окупанти почали стріляти прямо в напрямку переправи. Жителі міста ховаються, але там було чимало дітей, людей похилого віку. Їх військові, бійці тероборони, намагалися брати на руки та переносити. Прозвучало не менше півтора десятка мінометних залпів", – уточнило видання УП.

Серед тих, хто опублікував слова співчуття, була й відома українська співачка Аліна Паш. Вона написала, що актор загинув від кулі снайпера.

[ + – ] Пост Аліни Паш у соцмережах

"Мій чарівний Друг, Паша Лі. Лети у Світло, тому що Ти і так завжди був Ним. Ти назавжди залишишся в пам'яті з широкою усмішкою, глибоким поглядом і теплими обіймами. Дякую за зустріч наших душ. Люблю. Паша загинув від кулі російського снайпера під Ірпенем", — написала співачка, яка ще недавно виходила на сцену під час Нацвідбору на Євробачення.

Паша Лі брав участь у шоу талантів "Фабрика зірок 3" та "Х-Фактор". Він знявся у фільмах "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Правило бою" та багатьох інших.