В боях за Ирпень погиб известный украинский актер Паша Ли

Украинский актер кино и дубляжа был смертельно ранен под обстрелами

33-летний Паша Ли, известный украинский актер, погиб в Ирпене, когда этот город под Киевом обстреляли российские оккупанты. Об этом сообщили его друзья и коллеги в соцсетях, выразив соболезнования.

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Паша Ли присоединился к ВСУ вскоре после вторжения российских войск на территорию Украины. 6 марта стало известно, что актер погиб под обстрелами.

Напомним, именно 6 марта из Ирпеня мирные жители пытались эвакуироваться. Но российские войска начали обстрел. По предварительной информации погибли три человека, среди них двое детей. По данным украинских СМИ, город обстреливали из минометов 122-миллиметровыми минами.

"Оккупанты начали стрелять прямо в направлении переправы. Жители города прячутся, но там было немало детей, пожилых людей. Их военные, бойцы терробороны, пытались брать на руки и переносить. Прозвучало не менее полутора десятков минометных залпов", – уточнило издание УП.

Среди тех, кто опубликовал слова соболезнования была и известная украинская певица Алина Паш. Она написала, что актер погиб от пули снайпера.

[ + – ] Пост Алины Паш в соцсетях

"Мой очаровательный Друг, Паша Ли. Лети в Свет, потому что Ты и так всегда был Им. Ты навсегда останешься в памяти с широкой улыбкой, глубоким взглядом и теплыми объятиями. Спасибо за встречу наших душ. Люблю. Паша погиб от пули русского снайпера под Ирпенем", — написала певица, которая еще недавно выходила на сцену во время Нацотбора на Евровидение.

Паша Ли участвовал в шоу талантов "Фабрика зірок 3" и "Х-Фактор". Он снялся в фильмах "Штольня", "Тени незабытых предков", "Правило боя" и многих других. Сам актер — родом из Крыма.