Стала Лесіївна: 16-річна дівчина з Києва змінила "по батькові" на "по матері"

Мати дівчини говорить, що її донька — справжня феміністка і зазначає, що вона стала для своєї дитини прикладом щасливої та сильної жінки.

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16-річна донька засновниці проєкту "Всеосвіта" Лесі Литвиненко з Києва змінила ПІБ з "по батькові" на "по матері". Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

"Як виповнилося цій дитині 16, змінила собі ПІБ — Литвиненко Станіслава Лесіївна. Мабуть, в Україні це перша жінка з жіночим "по батькові". Прізвище взяла свого справжнього батька, який її виховав. Ім‘я обрала те, яким я її хотіла назвати при народжені. Тільки по батькові викликає непорозуміння — "по батькові" має бути, а не "по мамкові"", — написала жінка.

Вона зазначила, що вибір доньки взяти матронім демонструє глибоку повагу її дитини до неї.

"Моя Стася — феміністка. Я стала для своєї дитини прикладом щасливої та сильної жінки", — зауважила Леся Литвиненко.

Вона додала, що дуже задоволена тим, що вибрала правильного партнера у житті — свого другого чоловіка, і що він підтримав рішення Стасі обрати нові ПІБ, хоча вона сама була проти цього.

Нагадаємо, що 14-річний українець, який став героєм кліпу групи Imagine Dragons, відвідав у Варшаві її концерт.

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