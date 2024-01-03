Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер доведеться платити

У 2024 році українці, які хочуть оформити паспорт громадянина у формі ID-картки через десять днів після звернення, повинні будуть заплатити за це майже тисячу гривень.

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Окрім того, що в Україні з 1 січня 2024 року зросла мінімальна зарплата та розмір прожиткового мінімуму, для громадян подорожчали деякі адміністративні послуги. Зокрема, змінилися ціни за оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки, повідомили в Державній міграційній службі.

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Зазначається також, що змінилася вартість й інших документів. Так, у перший день нового року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" встановило нові тарифи на бланки біометричних документів. Тож оформити деякі документи тепер буде дорожче. Платити більше доведеться за такі документи, як:

паспорт громадянина у формі ID-картки;

посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Водночас наголошується, що українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, заплатять за документи ще за торішніми тарифами.

"Ті громадяни, ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня 2023 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, які діють на момент подачі відповідних заяв", — ідеться в повідомленні.

Скільки коштує оформити документи у 2024 році

Паспорт громадянина (ID-картка) вперше — безкоштовно;

Паспорт громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 гривні (було 820 гривень);

Паспорт громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 гривні (було 450 гривень);

Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 056 гривень (було 918 гривень);

Посвідка на постійне проживання — 1 151 гривень (було 1 013 гривень);

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6 867 гривень (було 5 337 гривень).

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Нагадаємо, у грудні 2023 року Фокус розповідав, що Кабмін України спростив оформлення паспортів за кордоном. Зокрема, деяким українцям дозволили оформляти документи по відеозв'язку. Також нагадаємо, що в новому році в Україні зросли показники єдиного податку (ЄП) і мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).