Дозволено ідентифікацію по відео: Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном

Впроваджувані зміни стосуються в основному тих, хто вперше оформлює паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

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Кабінет міністрів України 5 грудня продовжив реалізацію експериментального проєкту з оформлення внутрішнього та закордонного паспортів українцям, які перебувають за межами країни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Оголошені зміни передбачають запровадження процедури приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформляють паспорт громадянина України після досягнення 18 років.

"З цією метою закордонним відокремленим підрозділам ДП "Документ" будуть надані можливості проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи", — уточнюється в інформації міністерства.

Крім того, постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд вніс зміни до оформлення та обміну іноземцям й особам без громадянства, які постійно мешкають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їхнього перебування за межами України.

Нагадаємо, що на початку червня Кабмін пришвидшив процедуру оформлення паспортів для українців за кордоном. Відповідно до урядової постанови Державна міграційна служба і дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Держреєстру актів цивільного стану громадян.

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