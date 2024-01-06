Движение восстановлено: в Польше начали пропускать украинские грузовики на ПП "Медика — Шегини"

На пункте пропуска на въезд в Украину ожидают 650 грузовиков. Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию.

На украинско-польской границе начали пропускать грузовики в Украину. Польские фермеры прекратили акцию по блокированию пункта пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщила вечером 6 января Государственная пограничная служба Украины.

"Официально! Движение грузовиков восстановлено: польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика — Шегини". Сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска (по информации от Пограничной стражи Республики Польша). Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пункте пропуска на въезд в Украину ожидают 650 грузовиков. Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию.

Напомним, что 6 января польское правительство и фермеры-протестующие подписали соглашение для прекращения блокады границы с Украиной. Последние требуют распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты: мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца, мясо птицы.

Ранее сообщалось, что 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе и заблокировали движение транспорта в двух пунктах пропуска с Украиной.