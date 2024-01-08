Полицию вызвала дочь: в Польше трагически погибла 46-летняя украинка

Женщину в бессознательном состоянии в ванной обнаружила ее дочь. Спасти украинку не удалось.

В Польше в городе Освенцим в ванной комнате без признаков жизни нашли 46-летнюю гражданку Украины. Женщина отравилась угарным газом. Об этом пишет польское издание wrzuc.info.

Инцидент произошел в 18:20 7 января в Освенциме в малопольском воеводстве. В полицию позвонила дочь погибшей и сообщила, что нашла без сознания свою мать в ванной комнате.

На место происшествия прибыли правоохранители. Женщину спасти не удалось. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершей правоохранители не обнаружили, но заподозрили, что она могла отравиться угарным газом от котла, который стоял в ванной комнате, поэтому вызвали на место происшествия специалистов.

Проверка подтвердила предположение о повышенном уровне угарного газа в доме украинцев.

Пока правоохранители официальную причину смерти украинки не называли, поскольку до сих пор продолжаются следственные действия. Говорят, что 46-летняя украинка стала первой жертвой угарного газа в Малопольском воеводстве в 2024 году.

Напомним, что украинец разбил 11 припаркованных автомобилей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Польше водитель трамвая призвал бить граждан Украины. Он пожаловался, что во Вроцлаве сейчас слишком много украинцев.