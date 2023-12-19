В Польше после родов умерла 27-летняя украинка: полиция разбирается

Украинка была на 33-й неделе беременности, пишут местные журналисты. Из-за тяжелого состояния ее в больницу доставил муж.

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В Польше полиция расследует случай смерти роженицы в больнице. 27-летняя украинка умерла после родов. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Происшествие произошло в великопольском Кротошине. В местную больницу обратилась 27-летняя украинка, которая была на 33-й неделе беременности. Из-за тяжелого состояния женщину в больницу доставил муж.

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После анализов врачи решили сделать кесарево сечение. Через несколько часов после операции женщина умерла.

Ребенка доставили в больницу города Острув в отделение новорожденных с симптомами гипоксии.

Полиция выясняет подробности случая с роженицей.

"Полиция изымает медицинскую документацию по делу по требованию местной прокуратуры. Мероприятия проводим по представлению прокуратуры", — сказал пресс-офицер полиции Кротошина Петр Щепаняк.

Напомним, что в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.

Ранее сообщалось, что в Польше на заброшенном кладбище нашли тело украинки, которая находилась в розыске. Женщина исчезла из местной больницы еще 20 октября, и после этого о ее судьбе было ничего неизвестно.