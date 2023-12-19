У Польщі після пологів померла 27-річна українка: поліція розбирається

Українка була на 33-му тижні вагітності, пишуть місцеві журналісти. Через важкий стан її до лікарні доправив чоловік.

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У Польщі поліція розслідує випадок смерті породіллі у лікарні. 27-річна українка померла після пологів. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

Подія сталася в великопольському Кротошині. До місцевої лікарні звернулася 27-річна українка, яка була на 33-му тижні вагітності. Через важкий стан жінку до лікарні доправив чоловік.

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Після аналізів лікарі вирішили зробити кесарів розтин. Через кілька годин після операції жінка померла.

Дитину доправили до лікарні міста Острув у відділення новонароджених із симптомами гіпоксії.

Поліція з'ясовує подробиці випадку з породіллею.

"Поліція вилучає медичну документацію у справі на вимогу місцевої прокуратури. Заходи проводимо за поданням прокуратури", — сказав пресофіцер поліції Кротошина Петр Щепаняк.

Нагадаємо, що у Польщі у ДТП з українцями загинула 6-річна донька бійця Сил оборони. Мікроавтобус злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.

Раніше повідомлялося, що у Польщі на закинутому кладовищі знайшли тіло українки, яка перебувала у розшуку. Жінка зникла з місцевої лікарні ще 20 жовтня, і після цього про її долю було нічого невідомо.