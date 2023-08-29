Дитина в реанімації: українка поскаржилася на знущання лікарів під час пологів, — ЗМІ (фото)

За словами Тетяни Дубик, вагітність проходила більш ніж добре, поки не настав момент пологів. Попередньо, через дії з боку лікарів дитину відправили в реанімацію. Породілля написала заяву в поліцію, але медиків не відсторонили від роботи.

Related video

У Хмельницькій області жінка звинуватила медиків у тому, що вони знущалися з неї під час пологів. Зараз новонароджена дитина перебуває в реанімації. Про свою історію Тетяна Дубик розповіла в соціальній мережі Instagram.

Стався скандал у Волочинській багатопрофільній лікарні. Жінка стверджує, що під час пологів проти неї застосовувалися заборонені акушерські прийоми та її постійно ображали лікарі.

Знущання під час пологів — позиція породіллі

Вагітність у Тетяни Дубик була першою і проходила вона досить нормально. Дівчина почувалася добре, не було ні втоми, ні токсикозу. До останнього вона вела активний спосіб життя і навіть ходила на роботу.

На облік вона стала в одну з лікарень Хмельницької області, і її вагітність вела завідувачка гінекологічного відділення Наталія Безух.

Перейми у Тетяни почалися 12 липня і чоловік її одразу привіз у родове відділення. Вона відразу попросила про те, щоб провели кесарів розтин, але лікарі це проігнорували.

"Останнє УЗД було зроблено за п'ять тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитини 3 500 г. Лікар не враховуючи, що останні п'ять тижнів є активною фазою росту плода і він міг активно набрати, під час надходження мені не зробила УЗД, щоб дізнатися хоча б, чи немає обвиття. Не кажучи вже про розміри дитини", — пише Тетяна Дубик.

Таз породіллі виявився занадто малий, адже вага малюка становила 4 700 грамів, а зріст 56 сантиметрів.

Об 11 ранку розпочався процес і лікарка без попередження пробила навколоплідний міхур і вколола дівчині розчин окситоцину, щоб прискорити пологи. У пологовій залі також було 2 практиканти, проте своєї згоди на їхню присутність дівчина не давала.

"Усі стояли біля мене, кричали, що я "неправильно тужуся", обзивали мене "дурепою", "ледачою егоїсткою", також були фрази "зробити змогла, а народити не можеш" та інші, які я через пережитий стрес не пам'ятаю", — ідеться в повідомленні.

Коли було вже видно верхівку дитини, лікарі почали тиснути породіллі на живіт, тим самим застосовуючи прийом Крістеллера. Він офіційно заборонений в Україні. Дитину намагалися вичавити відразу в чотири руки. Коли і це не допомогло, співробітниця лікарні зробила хірургічний надріз, знову таки, без попередження.

Тетяна Дубик у цей момент сильно мучилася від болю, просила дати подихати киснем. Замість цього медики обливали її водою і били по обличчю.

"Найстрашніший і найболючіший момент був, коли мого малюка витягли, а він не заплакав. Світ тоді зупинився. Дитину на секунду поклали мені на груди й одразу забрали на стіл", — продовжує Тетяна Дубик.

Лікарі одразу почали кричати, що потрібен адреналін і штучне дихання, але реаніматологів не виявилося на робочому місці.

Свого сина на ім'я Павло дівчина бачила лише кілька секунд у пологовому залі. Хлопчика одразу забрали в обласну лікарню, де він перебуває вже майже два місяці.

"Я вдома, без дитини, покалічена, у важкому психологічному стані. Чоловік щодня вранці їде в реанімацію, купує всі ліки за призначенням. Ліки, яких немає в Хмельницькому, їде купувати в Тернопіль. І так по колу вже 43-й день. А я місяць лежу, синочка свого так і не бачила", — каже Тетяна.

Дитина в реанімації у важкому стані, а лікарі не дають жодних прогнозів. Попередньо, причиною такого стану могли стати травми, які завдали дитині під час пологів.

Тетяна Дубик була змушена написати заяву в поліцію і найняти адвоката.

У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот

Знущання під час пологів — позиція медиків

Журналісти видання "ТСН" звернулися по коментар до органів, де інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур підтвердила відкриття кримінального провадження через непрофесійне виконання обов'язків медичним працівником. При цьому, від роботи в лікарні нікого не відсторонили.

"На даний час ніхто не відсторонений. Для того щоб відсторонити від виконання обов'язків когось, потрібно оголосити спочатку підозру, щоб особа набула офіційного статусу підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження за фактом і ведеться досудове розслідування", — зазначила Віра Мазур.

Також журналісти хотіли отримати коментар від акушерки-гінеколога Наталії Безух. Спочатку чергова співробітниця сказала, що та перебуває на робочому місці і зараз її покличе, але через кілька хвилин виявилося, що вона на операції. Повторні спроби журналістів зв'язатися з жінкою нічим не закінчилися.

Тетяна Дубик же ділиться, що після звернення до поліції до неї зателефонувала лікарка і попросила про зустріч.

"Ми погодилися, оскільки було чимало запитань, на які хотілося отримати відповіді. Цього ж дня Безух разом із Яцук (лікарка з лікарні, — ред.) приїхали до мене додому і почали розмову з того, що "ну написала ти заяву, що тобі з того? Знімуть Безух з посади і позбавлять кваліфікації максимум". Діалог переважно вела Яцук, яка наполягала на тому, щоб я забрала заяву, мотивуючи це тим, що ви молоді, ще собі народите, життя на цьому не зупиняється", — продовжила Тетяна Дубик.

У Хмельницькій області жінка поскаржилася на жахливе поводження лікарів під час пологів Фото: Скриншот

Розмова на цьому відразу ж закінчилася.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що жінка 5 років ростила чужу дитину через підміну в пологовому будинку. За словами 29-річної жінки, її чоловік подав на розлучення після негативного тесту на батьківство. Тепер вона хоче отримати компенсацію від пологового будинку, де сталася помилка.