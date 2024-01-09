В Киеве снова прорвало водопровод: часть района перекрыли из-за затопления (видео)

После прорыва сотрудники коммунальных служб обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Ограничения на проезд транспорта действуют на участке от улицы Волошской до Межигорской.

Во вторник, 9 января, в Киеве на улице Оболонской произошла авария на водопроводе. В результате инцидента проезд был перекрыт. Об этом сообщила КГГА в Telegram.

Согласно данных местных органов власти, на данный момент на месте происшествия трудятся дорожные службы и специалисты от "Киевводоканала".

Перекрытие движения распространяется на участок от улицы Волошской до улицы Межигорской.

Сейчас рабочие "Киевавтодора" обрабатывают улицу противогололедными материалами.

Напомним, что в понедельник, 8 января, в Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе и затопило улицу. Жители столичного массива Борщаговка писали, что улицу якобы затопили нечистоты, а ожидаемые морозы до минус 13 градусов пугали гололедом.

Однако в Киевской городской государственной администрации (КГГА) эту информацию опровергли. И уточнили, что авария произошла на бульваре Жюля Верна.

"Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды. Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы", — отметили в КГГА.