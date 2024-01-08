В Киеве прорвало водопровод: КГГА опровергает информацию об утечке нечистот (видео)

Администрация отметила, что произошла утечка именно холодной воды и призвала блогеров и СМИ не распространять недостоверную информацию о нечистотах на улице, где произошла авария водопровода.

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В Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе и затопило улицу. Об этом поздно вечером 7 января сообщили местные паблики.

Жители столичного массива Борщаговка писали, что улицу якобы затопили нечистоты, а ожидаемые морозы до минус 13 градусов пугали гололедом.

Однако в Киевской городской государственной администрации (КГГА) эту информацию опровергли. И уточнили, что авария произошла на бульваре Жюля Верна.

"Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды. Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы", — отметили в КГГА.

Кроме того, столичная администрация проинформировали киевлян, что коммунальщики "Киевводоканала" и "Киевавтодора" работают над ликвидацией поврежденного водопровода. Аварийная бригада перекрыла воду и локализовала утечку, однако без воды остались два жилых дома.

"Сейчас на месте работают специалисты "Киевавтодора", чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде "Киевводоканала" приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что ремонтные работы будут выполняться в зеленой зоне, поэтому движению транспорта они не помешают.

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