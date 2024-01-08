У Києві прорвало водогін: КМДА спростовує інформацію про витік нечистот (відео)

Адміністрація наголосила, що стався витік саме холодної води і закликала блогерів та ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію про нечистоти на вулиці, де сталася аварія водогону.

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У Святошинському районі Києва сталася аварія на водогоні і затопило вулицю. Про це пізно ввечері 7 січня повідомили місцеві пабліки.

Мешканці столичного масиву Борщагівка писали, що вулицю начебто затопили нечистоти, а очікувані морози до мінус 13 градусів лякали ожеледицею.

Проте у Київській міській державної адміністрації цю інформацію спростували. І уточнили, що аварія сталася на бульварі Жуля Верна.

"Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять все, щоб забезпечити життєдіяльність столиці", – зазначили у КМДА.

Крім того, столична адміністрація поінформували киян, що комунальники "Київводоканалу" та "Київавтодору" працюють над ліквідацією пошкодженого водогону. Аварійна бригада перекрила воду та локалізувала витік, проте без води залишилися два житлових будинки.

"Зараз на місці працюють фахівці "Київавтодору", щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді "Київводоканалу" приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови, дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту", — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що ремонтні роботи виконуватимуться у зеленій зоні, тому руху транспорту вони не завадять.

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