Морозы в Украине ослабнут: синоптики рассказали, когда потеплеет

По данным синоптиков, в ближайшие время температура воздуха будет держаться на уровне минусовых значений, но уже не будет такой низкой, как в последние дни.

Самый сильный мороз в Украине уже прошел. В ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей повысится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 12, 13 и 14 января температура воздуха будет держаться на уровне минусовых значений, но не будет такой низкой, как в последние дни. А уже 14 и 15 января ожидается потепление.

В среду, 10 января, температура воздуха днем составит -5…0 градусов. Ветер будет северо-западным, порывистым и неприятным. Существенных осадков не ожидается, но следует быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

В Киеве в этот день существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет -2…0 градусов, а ночью — -7…-5 градусов.

В четверг, 11 января, ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 января

Согласно данным Укргидрометцентра, по всей Украине 10 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит -6…-11 градусов, в восточных, большинстве центральных областей, в Карпатах и Прикарпатье -12…-17; днем -1…-6, на Закарпатье и местами в Крыму 0…+2.

В Киеве и столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду.

Погода в Украине 10 января Фото: Укргидрометцентр

Температура по области ночью составит -6…-11 градусов, днем -1…-6; в Киеве ночью -8…-10 градусов, днем -2…-4.

Прогноз погоды в областных центрах

Киев -2…-4

Ужгород 0…+2

Львов -2…-4

Ивано-Франковск -2…-4

Тернополь -2…-4

Черновцы -2…-4

Хмельницкий -2…-4

Луцк -2…-4

Ровно -2…-4

Житомир -2…-4

Винница -2…-4

Одесса -1…-3

Николаев -1…-3

Херсон -1…-3

Симферополь 0…+2

Кропивницкий -2…-4

Черкассы -2…-4

Чернигов -2…-4

Сумы -2…-4

Полтава -2…-4

Днепр -2…-4

Запорожье -1…-3

Донецк -2…-4

Луганск -1…-3

Харьков -3…-5

В Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.