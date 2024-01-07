Снегопады и морозы: в Украине ухудшается погода, водителей просят не ездить без нужды

В понедельник, 8 января, мощный циклон накроет почти все области, на дорогах ожидается гололед и мокрый снег. Синоптики прогнозируют холодную неделю, температура воздуха местами упадет до -25 градусов.

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В Украине с 7 по 9 января прогнозируют сложные погодные условия. Температура воздуха упадет до -19, местами до -25°C. Об этом сообщило в Telegram Министерство восстановления Украины.

Кроме этого, во всех регионах синоптики обещают сильные снегопады, проезд по дорогам значительно усложнится из-за гололеда и мокрого снега.

Движение на дорогах государственного значения могут ограничить или перекрыть при необходимости. Чиновники призвали водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальнее расстояние.

"Водителям крупногабаритного транспорта следует пользоваться площадками для отстоя, расположенных у государственных дорог", — говорится в сообщении.

Украинский синоптик Наталья Диденко отметила, что 8 января мощный южный циклон накроет центральные, восточные и южные области Украины, а также Прикарпатье. Ожидаются снег, сильный ветер, гололед, метель и мокрый снег. В южных районах пройдут снег с дождем.

В северной части Украины не прогнозируют серьезное влияние циклона

"Северная часть удержится от серьезного влияния циклона — без существенных осадков или местами небольшой снег. Морозы усилятся", — проинформировала она.

В ближайшую ночь в большинстве регионов Украины ожидается мороз от -9 до -14 градусов, а на севере до -18. А завтра днем ожидается от -6 до -12, на севере -15 градусов.

По данным Натальи Диденко, 9 января тоже будет холодно, а с 10 января мороз начнет ослабевать.

Фокус уже писал о влиянии арктических воздушных масс на погоду в Украине в начале 2024 года. В Черниговской и Сумской областях температура может опуститься ниже -20 градусов.

В Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.