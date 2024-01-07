Снігопади та морози: в Україні погіршується погода, водіїв просять не їздити без потреби

У понеділок, 8 січня, потужний циклон накриє майже всі області, на дорогах очікують ожеледицю та мокрий сніг. Синоптики прогнозують холодний тиждень, температура повітря місцями впаде до -25 градусів.

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В Україні з 7 по 9 січня прогнозують складні погодні умови. Температура повітря впаде до -19, місцями до -25°C. Про це повідомило в Telegram Міністерство відновлення України.

Окрім цього, у всіх регіонах синоптики обіцяють сильні снігопади, проїзд дорогами значно ускладниться через ожеледицю та мокрий сніг.

Рух на дорогах державного значення можуть обмежити або перекрити за необхідності. Чиновники закликали водіїв найближчими днями утриматися від поїздок, особливо на далеку відстань.

"Водіям великогабаритного транспорту слід користуватися майданчиками для відстою, розташованих біля державних доріг", — йдеться в повідомленні.

Українська синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 8 січня потужний південний циклон накриє центральні, східні та південні області України, а також Прикарпаття. Очікуються сніг, сильний вітер, ожеледь, хуртовина та мокрий сніг. У південних районах пройдуть сніг із дощем.

У північній частині України не прогнозують серйозного впливу циклону

"Північна частина утримається від серйозного впливу циклону — без істотних опадів або місцями невеликий сніг. Морози посиляться", — поінформувала вона.

Найближчої ночі в більшості регіонів України очікується мороз від -9 до -14 градусів, а на півночі до -18. А завтра вдень очікується від -6 до -12, на півночі -15 градусів.

За даними Наталії Діденко, 9 січня теж буде холодно, а з 10 січня мороз почне слабшати.

Фокус уже писав про вплив арктичних повітряних мас на погоду в Україні на початку 2024 року. У Чернігівській і Сумській областях температура може опуститися нижче -20 градусів.

У Києві 20 грудня було зафіксовано температурний рекорд у +10,6 градусів. Таке значення на 1,5 градуса перевищило рекордну норму 1982 року.