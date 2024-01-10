Мужчине, который в центре Киева осквернил на камеру ханукию, сообщили о подозрении (видео)

По информации правоохранителей, фигуранту может грозить штраф, или же ограничение свободы. Его подозревают в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений.

В декабре на Майдане в Киеве мужчина публично осквернил самую большую ханукию в Европе. Правоохранители установили его личность, задержали и вручили подозрение. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Главном управлении Национальной полиции столицы.

"Оперативники Шевченковского управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Киевской области", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Как отмечают правоохранители, санкция соответствующей статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или заключение на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Киеве мужчина осквернил самую большую ханукию в Европе: детали

Напомним, об инциденте 19 декабря сообщили представители Объединенной еврейской общины Украины в официальном Telegram-канале. На опубликованном организацией видео мужчина рассказывал, что украинскую землю не должны заселять евреи и возмущался, что на главной площади государства установили символ чужого праздника.

"Наши ребята за что гибнут? За то, чтобы нашу землю заселяли евреи?" — заявлял он на видео.

Впоследствии он подошел к забору и осквернил монумент.

Что такое Ханука

Ханука — это иудейский восьмидневный зимний праздник. Событие празднуют евреи из разных стран мира. Главным символом праздника является светильник — ханукия или ханукальная менора. Праздник символизирует победу добра над злом.

В 2023 году Хануку праздновали с вечера 7 декабря до вечера 15 декабря. В столице Украины ханукальную менору по традиции устанавливают на Майдане Независимости. Монумент считается самым большим в Европе.

Напомним, в 2021 году в Ужгороде вандалы сбросили в реку 8-метровую менору. Ранее нарушители повредили праздничные светильники в Киеве, Днепре, Николаеве и Ровно, установленные к празднику Ханука.