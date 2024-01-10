В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора Колинько и ее дочь, — СМИ

По данным источников, полицию вызвали соседи, ведь накануне в их жилье стала протекать вода, а владельцы не открывали. Правоохранители выломали дверь и обнаружили тело чиновницы, а в квартире рядом нашли мертвой ее дочь.

В собственном доме в столице нашли мертвой бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько. Кроме того, в соседней квартире обнаружили тело ее дочери Ярославы. Об этом в среду, 10 января, сообщили ZN.UA источники в правоохранительных органах.

По информации источников, полицию и работников ЖЭКа вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали. Правоохранители, как отметили в СМИ, выломали дверь жилья и нашли тело Колинько.

Кроме того, источники в правоохранительных органах информируют, что в соседней квартире, которая принадлежала семье Колинько, обнаружили мертвой дочь экс-заместителя генпрокурора Украины.

В медиа добавили, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и эксперты, которые занимаются выяснением обстоятельств смерти женщин.

Также в издании отметили, что 71-летняя Колинько уже много лет болела и не выходила на улицу, поэтому за ней ухаживала дочь.

Ольга Колинько: что известно

Ольга Колинько дважды была заместителем генерального прокурора Украины — с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы.

В 2001 — 2003 годах она возглавляла комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

Также Колинько была одной из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который, в конце концов, был осужден в США и никогда не возвращался в Украину.

Кроме того, Колинько обвиняла экс-генпрокурора Святослава Пискуна в параллельной коммерческой деятельности во время работы на должности.

Напомним, 9 января в возрасте 70 лет скончался народный артист Украины Виталий Билоножко. Известие сообщила супруга певца Светлана Билоножко. По ее словам, Виталий длительное время находился в больнице. Причина смерти — остановка сердца.