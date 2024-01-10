Умерли в разное время: Нацполиция раскрыла подробности смерти экс-замгенпрокурора и ее дочери

По данным журналистов, полиция предварительно установила, что тела женщин не имеют признаков насильственной смерти, а их квартиры были заперты изнутри.

Обнаруженные в Киеве тела экс-заместителя генерального прокурора 71-летней Ольги Колинько и ее дочери направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения причин смерти. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Елену Бережную.

По данным правоохранителей, тела женщин не имеют признаков насильственной смерти, квартиры были заперты изнутри, предположительно, смерть наступила в разное время — около двух месяцев назад у матери и приблизительно три недели назад у дочери.

"Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для определения причин смерти и последующих правовых решений", — сообщили в Национальной полиции.

Информация не содержит имен женщин, однако источник в правоохранительных органах подтвердил, что обнаруженные тела принадлежат Ольге Колинько и ее дочери Ярославе.

Ольга Колинько занимала пост заместителя генерального прокурора Украины дважды: с 1993 по 2000 год и с 2003 по 2005 год. В период с 2001 по 2003 годы она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме.

В Киеве нашли мертвыми экс-генпрокурора Колинько и ее дочь

10 января стало известно, что в собственной квартире нашли тело бывшей заместителя генерального прокурора Ольги Колинько, а в соседней квартире нашли мертвой ее дочь. Полицию и коммунальщиков вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали. Правоохранители выломали дверь жилья, где нашли тело Колинько.

По данным СМИ, 71-летняя Ольга Колинько много лет болела и не выходила из дома, поэтому за ней ухаживала дочь.

Напомним, в Великобритании в Кембриджском доме престарелых 4 января скончался майор Майк Сэдлер, последний оставшийся в живых член британской Особой воздушной службы (SAS) времен Второй мировой войны.

9 января стало известно, что в возрасте 71 года скончался народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко.