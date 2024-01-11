Метели и холода до -22: синоптик рассказал, когда ухудшится погода в Украине

По словам Игоря Кибальчича, во второй декаде января в Украину придут две волны холода с краткими периодами небольшого потепления.

В течение последних нескольких дней значительную часть Европы охватили арктические воздушные массы. А это значит, что в Украину также придет серьезное похолодание. Об этом сообщил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф".

Согласно его заявлению, 10—11 января украинцы почувствуют кратковременное увеличение температуры, которое связано с проникновением теплого и влажного атлантического воздуха на восток Европы. В связи с этим ожидается потепление и переменные осадки.

Однако уже ночью 12 января активные холода дойдут и до нас, и это приведет к наступлению новой волны понижения температуры. Температура воздуха 11 января будет колебаться в пределах -5…+1 °С, но на следующий день прогнозируется резкое снижение температуры до -10…-15°С, а в южных областях и на крайнем западе — до -3…-8°С. Похолодание сопровождается порывистым северным ветром и небольшим снегопадом. Синоптик предупреждает о гололедице на дорогах.

13 января по всей Украине, за исключением крайнего запада и Крыма, ожидается холодная погода с ночными температурами -8…-13°С и дневными -3…-8°С. В северных, восточных и местами центральных областях ожидается еще более низкая температура: ночью -17…-22°С, днем -7…-12°С. В западной части страны пройдет снег, местами возможны метели.

По словам синоптика, с 14 по 15 января морозы постепенно ослабнут, уступая место приближающемуся циклону. Ночные температуры поднимутся до -7…-12°С, а дневные – до -2…-7°. В южных областях возможен переход от мокрого снега к дождю. Местами следует ожидать гололедицу.

Под конец третьей недели января ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки в смешанной форме (снег, мокрый снег, местами с дождем).

Так, согласно прогнозу Игоря Кибальчича, в ближайшие 10 дней в Украине преобладает холодная погода с краткими периодами небольшого потепления. Количество осадков ожидается в пределах нормы.

Прогноз температуры воздуха в Украине и странах Балканского полуострова на 13 января 2023 года

Фокус уже писал о влиянии арктических воздушных масс на погоду в Украине в начале 2024 года. В Черниговской и Сумской областях температура может опуститься ниже -20 градусов.

В Киеве 20 декабря был зафиксирован температурный рекорд в +10,6 градусов. Такое значение на 1,5 градуса превысило рекордную норму 1982 года.