"Реалистичные изображения настоящих болезней": в Украине обновили маркировку сигарет (фото)

Как отмечают в "Центре общественного здоровья", Министерство юстиции Украины утвердило 14 вариантов текста и иллюстраций. Фотографии взяты из библиотек тех стран, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность.

В Украине с 11 января вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий. Отныне медицинские предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади упаковки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, по информации Минздрава, производители обязаны размещать на упаковках с сигаретами QR-код, который ведет на сервис "Центр общественного здоровья Украины" по оказанию помощи по отказу от курения.

Как отмечают в "Центре общественного здоровья", Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов медицинских предупреждений, а именно вариантов текста и иллюстраций, разработанных Минздравом.

"Реалистичные изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут осознать проблему, принять решение бросить курить, а наличие сервиса, куда можно обратиться за помощью, добавит мотивации для действий", — отмечает и.о. руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья Наталья Гриб.

Также, по информации в пресс-службе, фотографии взяты из библиотек изображений тех стран, где медицинские предупреждения доказали свою эффективность. Речь идет об Австралии, Таиланде и Канаде.

"Маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия и должны усилить эффект антитабачных ограничений и побудить курильщиков к отказу от курения", — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что до 20% выросла доля теневого рынка сигарет в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ. Причины и последствия этого Фокус детально анализирует в своем новом обзоре"Вредные привычки. Сколько в Украине теневого топлива, алкоголя и сигарет и что с этим делать".