Борьба с теневым табаком: готовится ли введение запрета на покупку сигарет за наличные деньги

В Украине готовят нововведения, направленные на устранение лазеек, которые недобросовестные производители сигарет использовали для сбыта нелегальной продукции. Что же поможет преодолеть тень?

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До 20% выросла доля теневого рынка сигарет в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ. Причины и последствия этого Фокус детально анализирует в своем новом обзоре "Вредные привычки. Сколько в Украине теневого горючего, алкоголя и сигарет и что с этим делать".

По мнению Олега Гетмана, координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, для подакцизной продукции — горючего, алкоголя и сигарет — следует ввести стимулирование покупателя к проверке фискальных чеков в форме уже практикуемой в некоторых странах Европы финансовой лотереи или кэшбека. То есть, по мнению эксперта, потребителя нужно мотивировать требовать чек и проверять, не является ли он псевдофискальным. По словам Олега Гетмана, законопроект с такими нововведениями уже несколько месяцев лежит в налоговом комитете Верховной Рады.

Во-вторых, Олег Гетман считает, что на период действия военного положения в Украине следует запретить продавать в дьютb фри подакцизную продукцию, которая производится на украинском рынке, или ввести ее продажу исключительно с полной уплатой акциза. Ибо, как доказывают исследования, большинство теневой продукции, попадающей на внутренний рынок, производится вроде бы как для дьюти фри, куда на самом деле не попадает.

В Украине каждая пятая пачка сигарет реализуется без уплаты налогов

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины о противодействии незаконному обороту табачных изделий 22 мая уже появился на сайте Верховной Рады.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале обобщает, что эта инициатива предусматривает следующие шаги:

запрет на время военного положения продаж в магазинах беспошлинной торговли (дьюти фри) производимых в Украине табачных изделий;

запрет на время военного положения продаж магазинами беспошлинной торговли более двух пачек сигарет на один чек;

инвентаризацию остатков табачных изделий предназначенных для дьюти фри.

Ярослав Железняк также приводит несколько интересных фактов о реализации сигарет через дьюти фри, которые обсуждались на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК):

до полномасштабной войны в 2021 году действовало 48 магазинов беспошлинной торговли, крупнейшие из которых, конечно, работали в аэропортах, тогда как после начала войны их осталось всего 15;

после 24 февраля выезд для большого количества граждан закрыт, как и аэропорты. Но в 2022 году в дьюти фри продали 20 млн пачек сигарет, в 2021 году — 27 млн.

То есть внимание ВСК привлекло не пропорциональное сокращение объема продаж через дьюти фри на фоне остановки авиасообщения и закрытых для военнообязанных границ.

Тем временем критику среди опрошенных экспертов вызывает идея, которая, по информации Фокуса, имеет сторонников в Офисе президента — а именно предложение запрета продажи подакцизной продукции за наличные деньги. По словам Олега Гетмана, такие меры никак не помогут в борьбе с тенью, ведь те игроки, которые торговали подакцизной продукцией в черную, продолжат игнорировать любые требования законодательства, в том числе ограничение наличных продаж. То есть, вряд ли такое нововведение позволит государству получить больше налогов с продаж подакцизной продукции.

Недавно Фокус также выяснял, угрожает ли украинским беженцам двойное налогообложение в Украине и ЕС.